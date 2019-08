Több ezren emlékeztek meg Romániában a tavalyi erőszakról

A nyári szabadságuk idején külföldről hazatérő román vendégmunkások nagyszabású tüntetést szerveztek az erőszakos tömegoszlatással végződött tavalyi demonstrációjuk első évfordulóján. A tüntetés fő helyszíne a bukaresti Victoria tér volt, ahol többek között a kormánypalota is található.

A tüntetők szombaton öt óra után a kormány székháza elé vonultak. Az MTI beszámolója szerint a tüntetők a tavalyi karhatalmi erőszak kitervelőinek és végrehajtóinak felelősségre vonását és a Viorica Dancila vezette szociálliberális kormány távozását követelik. A résztvevők egyebek között "Bűnözők nélküli közéletet", "A korrupció öl", "Börtönbe veletek" feliratú táblákat emelnek a magasba. A tüntetők az utóbbi évek ellenzéki megmozdulásairól ismert korrupcióellenes jelszavakat skandálták.

A téren mécseseket gyújtottak a caracali gyilkos tizenéves áldozatai emlékére, akiknek a haláláért a közvélemény a hatóságokat tette felelőssé.

A tüntetés első órájában rendbontás nem történt, a folyamatosan gyülekező, békésen tüntető résztvevők számát több ezerre becsülték a román hírforrások.

Mind a szervezők, mind a karhatalom viselkedéséből arra lehet következtetni, hogy kerülni akarják az erőszakot, írja a távirati iroda tudósítója. A szociáldemokrata főpolgármester jóindulatának jeleként tízezer ásványvizes palackot, négyezer liter ivóvizet küldött a szociális szolgálat tartalékaiból a rekkenő hőségben összesereglett tüntetőknek, a kormányszékház előtti Victoria téren pedig száz mobilvécét is elhelyeztek.

A bukaresti demonstrációval egy időben több romániai és nyugat-európai nagyvárosban is szimpátiatüntetések kezdődtek.

A szervezők előzetesen akár negyedmillió résztvevővel számoltak. A Diaszpóra Romániáért Polgári Akciócsoport elnevezésű civil szervezet közösségi oldalán 75 célkitűzést sorolt fel, amelyek közül a Mediafax hírügynökség egyebek között a parlament létszámának 300-ra csökkentését, a diaszpóra tavalyi tüntetésén, illetve az 1989-es forradalom és az 1990-es évek úgynevezett „bányászjárásai" idején történt erőszakos cselekmények elkövetőinek felelősségre vonását, a diaszpórában élők szavazásának megkönnyítését emelte ki.

A tüntetés előzménye, hogy egy évvel ezelőtt több tízezer vendégmunkás vett részt a békésnek induló kormányellenes tüntetésen, ahol a kormányfő, Viorica Dăncilă lemondását követelték, hogy aztán új választásokon szabaduljanak meg a jelenleg kormányzó, az állami szférát átható korrupció fenntartásával vádolt Szociáldemokrata Párttól (PSD).

A tüntetés amellett, hogy rekordszámú külföldön élő román állampolgár részvételével zajlott, amiatt került be a nemzetközi médiába, mert szokatlanul erős volt a rendőrségi fellépés. A demonstráción 400-nál is több tüntető, valamint 35 csendőr sérült meg, miután a hatóságok könnygázzal kezdték el oszlatni a tömeget. A csendőrök szerint erre azért volt szükség, mert a békés tüntetők közé vegyült „jól szervezett" csoportok összetűzést provokáltak a rendfenntartó erőkkel, az ellenzék szerint viszont a kormánypárt szervezett provokátorokat a tavalyi tüntetésre.

Az idei, évfordulós demonstrációt a romániai tinigyilkosságok miatti közfelháborodás időszakában tartják meg, így feltehetően a hazaérkező vendégmunkások kormányellenes tüntetéséhez sok olyan Romániában élő lakos is csatlakozik, akit felháborít, hogy a hatóságok képtelenek voltak megmenteni egy segítséget kérő 15 éves lány életét.

Ahogy arról beszámoltunk, egy 15 éves lány a caracali iskolából akart hazajutni július 24-én szülőfalujába, Dobroslovenibe. A nyolc kilométeres utat szokás szerint autóstoppal tervezte megtenni, de miután beült egy férfi autójába, eltűnt. A lányt megerőszakolta, majd megölte az előzetes letartóztatásban ülő, 66 éves caracali Gheorghe Dinca. Az áldozatot annak ellenére sem sikerült megmenteniük a hatóságoknak, hogy a lány eltűnésének másnapján háromszor is telefonált a segélyhívó számra, elmondta, hogy elrabolták, és adott támpontokat ahhoz, hol lehet.

Hétfőn a férfi egy korábbi áldozatának maradványait is megtalálták, majd kedden a román Szervezett bűnözés- és Korrupcióellenes Igazgatóság egy harmadik, eddig ismeretlen ember csontjainak megtalálásáról is beszámolt. Az ügybe belebukott a román belügyminiszter, az oktatásügyi miniszter és az országos rendőrfőkapitány is.

Szombaton a jobboldali Klaus Iohannis államfő is megkezdte az elnökjelöltségét támogató aláírásgyűjtési kampányát. Romániában novemberben rendezik az elnökválasztást, amelyen azok indulhatnak, akik ehhez legalább 200 ezer választópolgár támogatását megszerzik. Iohannis személyesen is részt vett pártja, az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL) első aláírásgyűjtési akcióján, amelyet Bukarest egy másik jelképes helyszínén, az 1989-es kommunistaellenes forradalom és a későbbi ellenzéki tüntetések alkalmával híressé vált Egyetem téren rendeztek. A tisztségben lévő államfő a szociálliberális kormánnyal szembeni elégedetlenség megtestesítőjeként egy másik, működőképes, "normális Románia" megteremtésének zászlóvivőjeként pályázik újabb ötéves mandátumra.

(Borítókép: A 2018 augusztus 10-i tüntetés - fotó: Adrian Catu / AFP)