Trump zöld jelzést adott Erdoğannak a háborúra

Különös nyilatkozatot adott ki a Fehér Ház, miután Donald Trump magyar idő szerint éjjel telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel, aki azt sérelmezte, hogy a két ország hiába egyezett meg augusztusban egy Északkelet-Szíriában létrehozandó biztonsági zónáról, a szeptember végi határidőre sem történt meg a török-szír határ ezen szakaszát védő kurd milicisták kivonása, illetve a menekültek tervezett betelepítése.

A telefonbeszélgetést követően kiadott, a BBC által hétfő reggel ismertetett közlemény szerint Törökország „napokon belül“ egymaga fog bele a vezető kurd milícia által ellenőrzött határ „biztonsági zónává“ alakításába, és az Egyesült Államok semmilyen szinten nem vesz részt, és nem is támogatja ezt a lépést. Azonban ez a nyilatkozat egyben a török agresszió tudomásulvételét is jelenti, miközben pénteken a Pentagon még aggodalmát fejezte ki egy „koordináció nélkül indított török offenzíva“ miatt, mivel az aláásná a Északkelet-Szíria biztonságát és nem tenne jót a területeit – elsősorban a kurdok szárazföldi offenzíváinak köszönhetően – elveszített, de gerillaakciók szintjén még aktív Iszlám Állam elleni győzelem tartósságát.

A határon jelentős csapatösszevonásokat végrehajtó török hadsereg ugyanis nem egy légüres térbe nyomul be a „biztonsági zóna“ létrehozására. Északkelet-Szíria nagy részét ugyanis kurdok lakják, akik 2012 óta autonóm kormányzattal rendelkeznek, és egy különös, sok elemében kísérleti, sok elemében a régió demokratikus szinvonalát messze felülmú föderális államszerűséget is kialakítottak. Azonban a szíriai kurd autonómiaküzdelmek motorja az a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milícia, melynek törökországi testvérszervezete, a Kurd Munkáspárt évtizedes gerillaharcot folytat az ankarai kormányzat ellen, mely keményen elnyomja a 15-20 millióra tehető helyi kurd etnikumot.

Annak ellenére, hogy a Kurd Munkáspártot az USA is terrorszervezetnek tartja, Szíriában mégis kiválóan együtt tudott működni az YPG-vel az Iszlám Állam elleni harcban (miközben Erdoğan Törökországa 2016-ig egy kisujját sem mozdította meg a Kalifátus ellen, sőt). A „biztonsági zóna“ létrehozása ráadásul

garantáltan új frontot nyit majd a szíriai polgárháborúban.

Ugyanis korábban a szíriai kurd karonai ernyőszervezet, a Szíria Demokratikus Erők már bejelentette, hogy felveszi a harcot a kurdok milíciákat “terroristáknak” minősítő Erdoğan katonáival, ha azok behatolnak. Ezt részben az egészséges bizalmatlanság táplálja; Törökország ugyanis 2018 elején már “biztonsági aggodalmak”-ra hivatkozva elfoglalt egy szíriai kurd kantont, a polgárháború által szinte teljesen megkímélt, harci cselekményeket nem is látott nyugati Afrint, ahol azóta üldözik a kurdokat, és nagy erőkkel igyekeznek arab vagy török etnikumú menekültekkel fellazítani a helyi kurd közösséget.

Ráadásul szeptember elején Erdoğan a leendő "biztonsági zóna" számára is hasonló etnikai átrendezési programot lengetett be. Konkétan a határ 30 kilométeres mélységében, 450 kilométer hosszan akarja letelepíteni Törökországban élő 3,6 millió polgárháborús menekült egy részét, egy millió embert. Ezek a többségében arab vagy turkomán etnikumú emberek azonban Szíria más részeiről származnak, így a kurd hatóságok - és velük együtt az Európai Unió is - úgy véli, hogy a helyi lakosság megkérdezése nélküli letelepítésük az etnikai viszonyok erőszakos átrendezésének számítana.

Északkelet-Szíriában jelenleg is jelentő amerikai katonai kontingens állomásozik (melynek kivonását Trump tavaly év végén megígérte a török elnöknek, de ígéretét vezérkari nyomásra hallgatólagosan felülbírálta), mely a közlemény alapján egyszerű szemtanúként figyeli azt, hogy az USA katonailag legerősebb NATO-szövetségese lerohanja az USA Iszlám Állam elleni harcra felfegyverzett és kiképzett másik szövetségesét, majd pedig előrelátható módon etnikai tisztogatásokba és gerillaháborúba taszítja a relatíve stabil régiót.