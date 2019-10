Brexit: rendkívüli ülésen dönt a brit parlament Boris Johnson megállapodásáról

Cikkünk frissül.

A brit parlament sorsdöntő rendkívüli ülést tart szombaton: a kormány tervei szerint az alsóházban szavazni fognak a Boris Johnson által kialkudott kilépési megállapodásról, amit az EU-s tagországok vezetői csütörtökön jóváhagytak. Azonban először az lesz kulcsfontosságú, hogy a benyújtott módosítókról hogyan döntenek, ez ugyanis akár mindent megkavarhat. Kormányzati források jelezték, ha az egyik a szándékaikkal szemben átmegy, akkor le is fújhatják a szombati szavazást.

Már az ülés ténye is jelzi a helyzet súlyát, 1939 óta csak négyszer ültek össze szombaton, legutóbb 37 éve, a Falkland-szigeteki háborúnál.

A brit kormány és az EU közötti megállapodást még jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a brit parlamentnek is, azonban utóbbi az igazán fontos. Theresa May előző kormányfő brexitmegállapodását ugyanis háromszor is visszadobta az alsóház.

Johnson azonban sokkal közelebb kerülhet a saját megállapodása elfogadtatásához, mint May valaha, várhatóan szoros lesz a vége.

Délelőtt előbb Johnson tart beszédet, kérdéseket lehet feltenni a kormányfőnek, utána pedig vita kezdődik a brexitmegállapodásról. A szavazás a megállapodásról és az ahhoz benyújtott módosítókról délután lehet.

Johnson már csütörtökön nehéz helyzetbe került, mivel nincs többsége az alsóházban, és a torykat a brit parlamentben támogató északír unionisták már a megállapodás EU-s elfogadása előtt bejelentették, nem tudják elfogadni a dealt, ezért ellene szavaznak majd.

Az ellenzéki pártok vezetői is mind elutasítják Johnson megállapodását, ráadásul a kormányfőnek a saját pártja keménybrexit-párti tagjait, és a korábban általa kizárt képviselőket is győzködnie kellett. A brit lapok különböző számításai szerint utóbbiak közül a többség várhatóan beáll a megállapodás mögé, és a legnagyobb kérdés az lesz, hogy az ellenzék vezető erejéből, a Munkáspártból mennyien szavaznak ki.

Jeremy Corbyn, a Labour vezetője a megállapodás leszavazására szólított fel, azonban több munkáspárti korábban May változatát is megszavazta, ráadásul többen olyan választókörzeteket képviselnek, ahol a kilépésre szavaztak. Arról pedig nem lehetett hallani, hogy kizárással fenyegették volna a kiszavazó képviselőket.

Ha módosítók nélkül átmegy a megállapodás, akkor az Egyesült Királyság annak feltételei szerint lép ki október 31-én az EU-ból. Johnson megállapodása a korábbi dealen alapul, de kikerült belőle az ír-északír backstop, ami helyett alternatív megoldásokat fogadtak el.

Ha nem megy át (vagy nem is szavaznak róla szombaton), akkor a törvény arra kötelezi Johnsont, hogy kérvényezze a brexit október 31-i határidejének halasztását 2020. január 31-ig, ha csak ezzel lehetne elkerülni egy megállapodás nélküli, rendezetlen kilépést. Bármilyen halasztást az EU-s tagországoknak egyhangúlag kellene jóváhagynia.

Azonban a helyzetet alaposan bonyolítja, hogy több módosító indítványt is benyújtottak a megállapodáshoz. Ezek közül az egyik pártokon átívelő javaslat lényegében azt írná elő, hogy Johnsonnak a megállapodás szombati elfogadása esetén is halasztást kelljen kérvényeznie az EU-nál. Kimondaná ugyanis, hogy az alsóház addig „visszatartja a támogatását", amíg a kilépéshez szükséges összes technikai jogszabály is átmegy a parlamenten. Benyújtói szerint ez azt is biztosítaná, hogy ne lehessen ezeknek a blokkolásával kierőltetni mégis egy rendezetlen brexitet, és biztosan maradna is idő az elfogadásukhoz.



Könnyen lehet, hogy erről a módosítóról szóló szavazás mindent megváltoztat. Ugyanis a BBC információi szerint a Downing Street el akarja kerülni, hogy átmenjen a módosító, és azzal is nyomást akar gyakorolni a képviselőkre, hogy jelezte, ha mégis többséget kapna,

akkor le is fújhatja utána a szombati szavazást a módosítóval kapcsolt megállapodásról.

A kormány korábban azzal érvelt, hogy elég idő maradna a kilépés gyakorlati lebonyolításához szükséges jogszabályok elfogadására. Ezt több képviselő azonban vitatta.

(Borítókép: AFP)