Cikkünk frissül.

A tagországok EU-hoz akkreditált nagykövetei egyetértettek abban pénteki tanácskozásukon, hogy szükség van a brexit október 31-i határidejének elhalasztására, de a jövő hétig nem döntenek a tagországok új határidőről, írja a BBC és a Sky News.

Mina Andreeva, az Európai Bizottság szóvivője a Sky News szerint úgy fogalmazott, hogy egyetértettek egy hosszabbítás alapelvével, de a következő napokban folyatódnak a megbeszélések. A Politico szerint hétfőn vagy kedden lehet döntés.

A tagországok most arra várhatnak, hogy a brit képviselők döntsenek annak a december 12-i előrehozott választásnak a lehetőségéről, amit Boris Johnson akar kiharcolni. Egy erről szóló indítványról hétfőn este szavazhatnak az alsóházban.

Csakhogy a legnagyobb ellenzéki pártok vezetői egy hosszabbítás megadásához kötötték korábban az előrehozott választást, a pártokon belül pedig egyáltalán nincs egyetértés erről.

A határidőben nem volt egyetértés

Boris Johnsont az alsóház által elfogadott törvény kötelezte arra, hogy elküldje a halasztási kérelmet szombaton, noha ő továbbra is arról beszélt, hogy nem akar hosszabbítást. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke azt javasolta a tagországoknak, hogy adják meg a hosszabbítást. A halasztási kérelem eredetileg 2020. január 31-ig szólt, de a tagországok ajánlhatnak más határidőt is.

Az elmúlt napokban a brit lapok már arról írtak, hogy akár pénteken megszülethet a döntés az EU-s nagykövetek találkozóján. A soros elnökséget betöltő Finnország miniszterelnöke, Antti Rinne arról beszélt, hogy a tagországok nagy többsége támogatja a hosszabbítást, és akár írásban is megadhatják azt, ez alapján nem lett volna szükség egy rendkívüli EU-csúcsra is.

Azonban Franciaország már többször is hangsúlyozta, hogy nem szívesen adna újabb haladékot. Brüsszeli források szerint sokkal inkább csak egy rövidebb halasztást tartana elfogadhatónak, ha látszódna esély a brexitmegállapodás brit parlamenti elfogadtatására. Bármilyen halasztáshoz a tagországok egyhangú döntésére van szükség.

Johnson újból előhúzta az előrehozott választást

A helyzetet az is megkavarta, hogy Boris Johnson csütörtökön bejelentette, december 12-én tartana előrehozott választásokat, erről pedig hétfőn be is ad a kormány egy határozati javaslatot az alsóházban.

Johnson korábban is próbált már kiharcolni előrehozott választást, de akkor az ellenzéki pártok leszavazták, nem volt meg a szükséges kétharmados többsége.

Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője csütörtökön is kijelentette, hogy benne lenne egy választásban, ha kizárták a rendezetlen brexitet, és más ellenzéki vezetők is előbb az EU döntésére vártak. A Labour vezetőivel szemben azonban a párton belül sokan egyáltalán nem akarnak még idén választást.