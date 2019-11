30-nál is több menekültet találtak két teherautóban

Összesen több mint harmincan utaztak abban a két teherautóban, amikre szerdán akadtak rá a brit és holland hatóságok. A Délnyugat-Angliában ellenőrzött járműben tizenöt fő utazott, mindannyiukat 16 év alattiaknak gondolják. Egyiküket kórházba szállították, bár mint a Euronews.com írja, állapota vélhetően nem komoly. A másik 14 menekültet őrizetbe vették. Egy 50 év körüli férfit letartóztattak az Egyesült Királyságba történő illegális bevándorlás elősegítése miatt.

A másik teherautót a holland hatóságok találták meg egy kompon az Ijmuiden kikötőben, Hollandiában. Az Egyesült Királyságba tartó járműben 16 bevándorló utazott, közülük négyen kiskorúak, közölte a holland királyi katonai rendőrség. A teherautó autó-alkatrészeket szállított, ezek között utaztak a menekültek. A sofőrt, egy 45 éves török nemzetiségű férfit embercsempészet miatt őrizetbe vettek.

Testvérpárt keresnek az essexi halálkamion ügyében

Október 23-án Essexben 39 vietnámi ember – 8 nő és 31 férfi – holttestére találtak rá a hatóságok egy bolgár kamion hűtőterében. A hűtőkonténer nem sokkal korábban érkezett a Temze torkolatában fekvő közeli Purfleet kisváros komptermináljába a belgiumi Zeebrugge kikötőjéből. A Scania típusú nyerges vontató Írországból kelt át komppal Angliába, és röviddel a holttestek megtalálása előtt vette fel a pótkocsit.

A brit vádhatóság szerint az ügy mögött egy olyan globális hálózat áll, amely jelentős számú illegális bevándorló Nagy-Britanniába csempészését szervezi, és ennek tagja a kamionsofőr is. Az ügyben idáig 8 embert tartóztattak le a hatóságok, egy testvérpárt pedig keresnek, őket emberöléssel és embercsempészettel gyanúsítják. Ronan és Christopher Hughes a történtek óta menekül, a The Telegraph információi szerint elsősorban nem is a rendőrség, hanem az embercsempész-hálózat elől. Ezt támaszthatja alá az is, hogy egyiküket már elérte telefonon a rendőrség.

„A nyomozás szempontjából életbevágóan fontos, hogy beszéljünk Ronannel és Christopherrel, és minél hamarabb történik meg ez, annál hamarabb tudjuk folytatni a nyomozást" – idézte Daniel Stoten nyomozót a lap. A Sky News csütörtöki információi alapján mind a 39 áldozatot sikerült hivatalosan is beazonosítaniuk. A vietnámi rendőrség megerősítése alapján mindannyian vietnámiak voltak.