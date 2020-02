A WikiLeaks alapítója megvesztegetéssel vádolja Trumpot

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Egyesült Államok első embere, Donald Trump elnöki kegyelmet ajánlott a WikiLeaks alapítójának, Julian Assange-nak, amennyiben hajlandó kijelenteni, hogy Oroszország nem volt érintett a Demokrata Párt emailjeinek kiszivárogtatásában a 2016-os amerikai elnökválasztás előtt, mondták Assange ügyvédei egy londoni bíróságon szerdán.

A Daily Beast cikke szerint a 48 éves WikiLeaks-alapító jogi képviselői azt állítják: Dana Rohrabacher volt amerikai republikánus kongresszusi képviselő az amerikai elnök megbízásából látogatta meg Assange-ot Ecuador londoni nagykövetségén, ahova a titkos dokumentumokat szivárogtató portál atyja a brit igazságszolgáltatás elől menekült, hogy ne adhassák ki Svédországnak, ahol nemi erőszak gyanúja miatt nyomoztak utána.

Assange ügyvédei szerint Rohrabacher 2017-ben itt adta át Trump üzenetét a WikiLeaks alapítójának, akinek az együttműködése esetén elnöki kegyelmet vagy hasonló, a helyzetét javító kedvezményt ígértek. Dana Rohrabacher egyébként Vlagyimir Putyin régi szkandercimborájaként, az orosz elnök rajongójaként, valamint Orbán Viktor lobbistájaként vált hírhedtté; 29 év után veszítette el mandátumát 2018 novemberében.

A hét évig Ecuador londoni nagykövetségén élő Assange-ot végül tavaly áprilisban vették őrizetbe a brit hatóságok, miután Ecuador megvonta tőle a politikai menedékjogot. A WikiLeaks-alapítót azonban az Egyesült Államokban is bíróság elé akarják állítani, ahol akár 175 évnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Szerdán tartották az amerikai kiadatásról szóló per előkészítő ülését, csütörtökön Assange apja és ügyvédei Párizsban tartanak sajtótájékoztatót.