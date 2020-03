Detektívfeladat volt feltérképezni a lányok útját

Mintegy tíz óra alatt nagyjából sikerült feltérképezniük a cseh hatóságoknak a koronavírussal fertőzött külföldi turisták ottani útját, és már 23 kontaktszemély van otthoni elkülönítésben, ők mind olyanok, akik potenciálisan elkaphatták a fertőzést, olvasható a cseh lapokban. A fiatal nők Milánóból Bécsen és Budapesten át utaztak Csehországba, mai hírek szerint egyébként magyar fővárosba busszal jöttek.

A "nyomozást" Martina Maresová végzi, ő a prágai népegészségügyi központ járványellenes részlegének vezetője, a cseh tévé a mostani feladatát detektívmunkaként emlegeti. Ő azt nyilatkozta, a felderítéshez főként a turistalányok telefonjait használta fel, amelyben benne voltak a szállások elérhetőségei és a jegyek.

Eszerint a Milánóban tanuló 21 éves amerikai és ecuadori lány egy harmadik társukkal együtt pénteken este érkezett Brnóba (Brünn) Budapestről. (Egyes lapok négyfős társaságról írnak, eszerint a negyedik barátnő az utazás közben hazarepült Milánóba, Csehországba már nem utazott el.) Ott egy éjszakát töltöttek AirBnB-s lakásban. A hatóságok megkerestek mindenkit, akinek a szálláshoz köze volt, ágyneműt cserélt például. "Ezzel összefüggésben" két embert különítettek el kéthetes otthoni megfigyelésre a csehek, azt nem közölték, hogy kiket. Nekik nincs tünetük, ha lesz, akkor orvoshoz mennek majd.

A városban felröppent a pletyka, hogy aznap, azaz péntek este egy szórakozóhelyen táncoltak a turistanők, de a hatóságoknak erről nincsen információjuk, ők úgy tudják, késő este érkeztek a szállásra, és ott is töltötték az éjszakát.

Másnap, szombaton délelőtt 10 óra körül RegioJet busszal mentek át Prágába. A RegioJetnek viszont nincs meg minden adata az utasokról, csak a nevek. Úgyhogy itt a cseh rendőrségnek kellett besegítenie, így meglettek az érintett utasok. Mint kiderült, a lányuk Csehországon belül utaztak Flixbusszal is, a cégtől még várnak az adatokra a cseh hatóságok. Az nem világos, hogy azzal a busztársasággal honnan hová utaztak, de feltehetően, azaz inkább kizárásos alapon Budapestről Brnóba.

A prágai buszról a sofőr és 18 (más forrás szerint 19) utas van "házi karanténban". A nők nem érintkeztek a prágai AirBnB-s szállás tulajával, mert egy borítékban vették fel a kulcsot. Azt még nem tudják, hogy a szombat délutánt mivel töltötték, estefelé viszont az amerikai nő elkezdett influenzás tüneteket produkálni, úgyhogy a prágai, szintén AirBnB-s szállásról betaxizott a prágai Motol kórházba. "Este tíz körül jött, az ecuadori barátnőjével", közölte a kórház szóvivője. Pavlína Danková. "A recepciós pulthoz mentek, ahol a nővér üvegfal mögött ül. Senki nem volt kétméteres távolságon belül", tette hozzá.

Amikor a két fiatal elmondta, kik ők, és mi a helyzet, maszkokat kaptak, és elvezették őket egy üres váróhelyiségbe. A nővér pedig azonnal jelezte a kórházban, hogy mi történt. A személyzet védősapkát, kesztyűt, ruhát vett, és mintát vett a nőktől. Ez az egész egy órába telt, utána speciális mentővel a Bulovka kórházba vitték őket.

Az ecuadori barátnő tesztje elsőre negatív lett, de rá két napra az övé is kimutatta a fertőzést. Mivel őt is szombat este óta kórházi megfigyelésen tartják benn, ő az elmúlt napokban senkivel nem került kapcsolatba, nem tudott megfertőzni senkit azóta. A Bulovka kórházban van a harmadik társuk is, neki egyelőre negatív a tesztje.

Maresová feladata volt a taxisofőrök megtalálása is, rögtön kettőé: aki a buszpályaudvartól a szállásra vitte a nőket, illetve aki a kórházba vitte be őket szombaton este. Ez sem volt egyszerű, itt a prágai városházának kellett besegítenie. Meg kellett keresni azt a pincért is, aki aki Prágában szombaton ebédnél kiszolgálta őket. A két sofőr és a pincér is házi karanténban van.

A magyar hatóságok is nyomozzák az útvonalukat, erről keddi tájékoztatóján beszélt Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Fő források: Novinky.cz 1, 2, 3, ct24.ceskatelevize.cz 1, 2.



(Borítókép: Turisták Prága központi pályaudvarán 2020 március 1-én - fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images)