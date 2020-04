Leghamarabb júniusban tetőzhet a vírus Indiában

Az országban enyhítenek az eddigi szigorú intézkedéseken, hétfőtől már kinyithatnak gyárak és gazdaságok, amiket látogathatnak a vendégmunkások is. Közben egyre több fertőzöttet regisztrálnak, tetőzés június előtt nem várható.

India

Noha két napja kétezer új fertőzötthöz közeli adatokról írt a Worldometer, az Associated Press most azt írja: Indiában hétfőn tették közzé az eddigi legnagyobb napi új esetszámot, miközben a világ egyik legszigorúbb lezárásait eszközölő kormány épp hétfőtől enyhített néhány korlátozáson a gazdaság érdekében.

Az elmúlt 24 órában 1553 esetet regisztráltak az országban, ezzel 17 ezer fölé emelkedett az eddig regisztrált koronavírusos esetek száma. Idáig összesen legalább 543 ember halt meg a koronavírus-fertőzés miatt. A járványügyi szakemberek előrejelzése szerint június előtt nem várható a vírus tetőzése az országban.

India március 24-én záratta be az országban a nem létfontosságú üzleteket, és mind az 1,3 milliárd lakosra kiterjedő kijárási tilalmat vezetett be, március 25-től pedig az egész országot lezárták. A légi, közúti és vasúti közlekedést is felfüggesztették. Bő egy hete azt írtuk, hogy India még mindig viszonylag a járvány elején jár, Modi szerint a következő három-négy hét kritikus lesz, ekkor fog kiderülni, mekkora hatásuk van a közösségi érintkezést korlátozó lépéseknek. Ha a járvány elszabadulna a különösen nagy népsűrűségű országban, az szakértők szerint humanitárius katasztrófához vezethetne.

A lazítás elsősorban a munkavégzésre vonatkozik, limitált mennyiségben ugyan, de kinyithatnak már gyárak és gazdaságok – legalábbis azok, ahol tudják tartani a megfelelő távolságot az alkalmazottak, illetve eleget tudnak tenni a munkálatatók a higiéniai előírásoknak. A vendégmunkások is elutazhatnak majd a munkahelyükre, ha az abban az államban található, ahol élnek.

Szingapúr

Nagyjából egy hónapja még úgy tűnt, hogy Szingapúr minden országnak példa lehet, aztán megérkezett a megbetegedések második hulláma. Vasárnap délig 596 új esetet regisztráltak, így 6588-ra nőtt az igazolt megbetegedések száma, 11-en haltak meg. Az új hullámot valószínűleg az okozta, hogy figyelmen kívül hagyták a vendégmunkások közösségét, akik legtöbbször közös hálótermekben alszanak. A mostani megbetegedések közül 544 vendégmunkás. A hatóságok adatai szerint 2921-en vannak kórházban, 22-en kritikus állapotban. 2888 esetnél pedig csak enyhék a tünetek, így ők otthon, izolációban gyógyulnak.

Kína

A vírus kiindulópontjának tartott Kínában már harmadik napja nem regisztráltak új, koronavírussal összefüggő halálesetet, írja a The Guardian a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság hétfői közlése alapján. A napi új esetek száma ismét visszább esett: míg szombaton 16 beteget, addig vasárnap csak 12-t regisztráltak, valamint írtak 49 aszimptomatikus esetről is. A 12-ből 8 esetnél külföldről hozták be a fertőzést, négy esetben pedig helyi megfertőzöttségről számoltak be: ezek közül hármat Hejlungcsiang tartományban, egyet pedig Belső-Mongóliában regisztráltak.

