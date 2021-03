Vizsgálja az AstraZeneca oltóanyagát a WHO és az EMA

Kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO), csütörtökön az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakértői tárgyalnak az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájáról − írja az Euronews. Közben a szervezetek arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy semmi nem indokolja a már engedélyezett vakcina kivonását a forgalomból, főleg akkor, amikor nem tudnak lépést tartani a gyógyszergyártók az oltási kampánnyal.

A brit–svéd gyógyszeripari csoport oltóanyaga miatt azért indítottak vizsgálatot, mert több országban is meghaltak a vakcina alkalmazása után, illetve veszélyes mellékhatásokat is több helyről jeleztek. A vakcina alkalmazását elővigyázatosságból felfüggesztette a WHO, azonban a szervezet szóvivője kiemelte: nem bizonyított az összefüggés a vakcina és trombózisos események vagy vérrögképződéshez köthető egyéb állapotok között. Az EMA és az AstraZeneca hasonlóan nyilatkozott az ügyben.

A WHO szerint eddig 268 millió adag, koronavírus elleni védőoltást adtak be a világon, de egyetlen esetről sem tudni, amikor az oltóanyagnak köze volt egy halálesethez is. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológusa a Kossuth Rádió kedd délelőtti műsorában úgy vélekedett az AstraZeneca védőoltásról: eddig semmilyen jel nem utal rá, hogy bárkinek aggódni kellene.