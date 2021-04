A Pfizer engedélyezteti vakcináját a 12–15 éves korosztályra

Orbán Viktor már múlt pénteken beharangozta, hogy indul a 16–18 évesek oltása is a koronavírus ellen, sőt már el is különítették a nekik járó vakcinaporciót. Egyedül a Pfizer vakcináját lehet beadni ennek a korosztálynak, az USA-ban bizonyos államokban már március óta immunizálják vele a 16 év felettieket, de Izraelben is adják a fiataloknak. Itthon viszont egyelőre csak a Heim Pál Kórház egyik orvosa nyilatkozott róla, hogy náluk már elkezdtek oltani 16–18 év közötti beteg gyerekeket. A hvg.hu kérdésére a Koronavírus Sajtóközpont az mondta, a cisztás fibrózisban szenvedő fiataloknak kezdték el beadni a vakcinát, erről bővebben itt írtunk.

Arról is beszámoltunk, hogy pénteken kora reggel lehetett (volna) időpontot foglalni Pfizerrel való oltásra is, ám az EESZT oldala leállt, mint utólag kiderült, terheléses támadás történt. Eközben több kórházi oltópontnál is kígyózó sorok alakultak ki, miután Orbán Viktor rádióinterjújában bejelentette, hogy pénteken 100 ezer adag Pfizer-vakcinát adnak be országszerte. Egyébként Magyarországon május 10. után folytatódik a 16–18 évesek oltása a Pfizerrel, ezt is megírtuk korábban.

És elképzelhető, hogy hamarosan már a 12–15 éves korosztályt is be lehet oltani Pfizerrel, a vállalat ugyanis pénteken beadta erre vonatkozó engedélyeztetési kérelmét az EMA-nak. Az Európai Gyógyszerügynökségnek általában néhány hétre van szüksége a jóváhagyásra vonatkozó kérelmek áttekintéséhez. Ha mindent rendben találnak, június elején kezdődhet a 12–15 éves gyerekek oltása, ha lesz elegendő vakcina. A következő tanévre való tekintettel ez igen fontos lépés lenne a járvány elleni harcban.

A Pfizer az Egyesült Államokban már tesztelte ezen a korosztályon az oltóanyagát, és százszázalékos hatékonyságot mutatott. A BioNTech német vállalat már megkezdte a vakcina hatékonysága és biztonságossága klinikai tesztelését a hat hónapos és tizenegy éves gyermekek körében. A cég információi szerint legkorábban szeptemberben állhat rendelkezésre megbízható adat erről.

Egyelőre csak a Pfizerrel oltanak 18 év alattiakat, Magyarország az amerikai–német vakcinából mintegy 11 millió adagot kötött le, amiből a koronavírus-tájékoztató oldal adatai szerint több mint 2,5 millió érkezett meg.

(Borítókép: Justin Tallis / Pool / Getty Images)