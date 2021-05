A betegek kórházról kórházra járva keresnek szabad ágyat

Hivatalosan is átlépte a húszmilliót az összes koronavírus-fertőzött száma Indiában, a világ második legnépesebb országában. Hetek óta romlik a helyzet, naponta dőlnek a halálozási és fertőzöttségi rekordok, miközben az ország kormánya egyedül képtelennek látszik arra, hogy úrrá legyen a koronavírus-járvány újabb hullámán. A mostaninál is nagyobb katasztrófahelyzet fenyeget nemzetközi segítség nélkül. Fodor Katát, a Krisna-tudatú hívők Közösségének kommunikációs referensét Delhiben érte a járvány második hulláma.

Az Indexnek nyilatkozó magyar nő hitbéli és magánéleti okokból érkezett Indiába még márciusban. Régóta tervezett, illetve szervezett utazás volt, és akkor még úgy tűnt, hogy India kordában tudja tartani a járványt.

Nem így lett, és ma már leginkább úgy jelenik meg a nemzetközi sajtóban az ország, mint ahol elszabadult a pokol. A hírügynökségek folyamatosan sokkoló beszámolókat és felvételeket jelentetnek meg: a kórházak megteltek, képtelenek minden beteget ellátni, az átoltottság alacsony, tehát egyelőre nem várható, hogy a járvány csillapodjon, a halottakat máglyákon égetik el.

Hirtelen jelentkeztek a tünetek

Fodor Kata másfél hónapja él a dél-ázsiai országban, és ő is hamar megfertőződött a koronavírus valamelyik variánsával.

Az egész világot bejárták az indiai duplamutáns felbukkanásáról szóló hírek, amely sokkal jobban fertőz, mint a legtöbb variáns. Magyarországon is arra figyelmeztetnek, hogy bár a magyar helyzet – úgy tűnik – javulóban van, egyre több a beoltott, és ezzel párhuzamosan enyhítenek a járványügyi korlátozásokon is, mégsem dőlhetünk hátra, mert az indiai vírus már itt van a szomszédban, és okozhat meglepetéseket.

Fodor Kata nem tudja, hogy melyik variánssal fertőződött meg, de az elmondta: nagyon hirtelen, előzmények nélkül verte le a lábáról a betegség.

Előző este még semmi bajom sem volt, másnap már fájt a fejem és nagyon aluszékony voltam. Először azt gondoltam, hogy a meleg miatt van, mert hirtelen törtek be a 40 fokok, de aztán gyorsan világossá vált, hogy koronavírusos vagyok

– mesélte Fodor Kata az Indexnek, akinek nyolc napig 38-39 fokos láza volt.

A fertőzötteknek karanténban kéne lenniük, de például tesztelésre sem tudnak kijönni házhoz, ugyanakkor van 24 órás COVID-információs vonal. A magyar nőnek telefonon javasolta az orvos, hogy mindenképpen üljön taxiba és vizsgáltassa meg magát kórházban.

„Megvan annak a kockázata, hogy így megfertőzünk másokat, de ha egy orvos javasolja ezt, akkor nem tudsz igazán mit csinálni” – tette hozzá Fodor Kata. Azt azonban elmondta: a hatóságok szigorúan ellenőrzik a maszkhasználatot, és szólnak azért is, ha valakinek nem fedi teljesen az arcát a maszk.

Miután a tesztje pozitív lett, a Holy Family keresztény Covid-kórházban megröntgenezték a tüdejét, és kizárták, hogy tüdőgyulladást kapott volna. Mindkét vizsgálatot 3200 forint értékben végezték el.

Ebben a fizetős magánkórházban közel sem uralkodnak olyan állapotok, mint a hírügynökségek beszámolóiban szereplő állami kórházakban, de itt is nagyon sok beteget látott a magyar nő. Olyan sokan voltak, hogy lehetetlenség volt megfelelően elválasztani a nem biztosan covidos betegeket a biztosan fertőzöttektől. Szabad ággyal ebben a kórházban sem rendelkeztek.

„Ha eddig nem voltam covidos, akkor most már biztos az vagyok, gondoltam, amikor először voltam ott, és két órát vártam a regisztrációra a váróban, ahol ott voltak a fertőző betegek is” – mesélte Fodor Kata.

Azt tapasztalta viszont, hogy az orvosok és a nővérek is nagyon felkészültek, illetve profik, minden segítséget megadnak a betegeknek, amit csak tudnak. Pszichésen viszont nagyon megviseli őket is a rossz helyzet, Fodor Kata olyat is látott, hogy az orvosok sírtak, miközben próbáltak újraéleszteni egy beteget.

A magyar nő rengeteg gyógyszert, antibiotikumot, multivitaminokat kapott, nagy dózisban. A C-, D-, E-vitamin szedésének fontosságát Indiában is hangsúlyozzák. Kapott gyomorsav lekötőt is, hogy a sok gyógyszer, amit szednie kellett, ne tegye tönkre a gyomrát és az emésztőrendszerét.

A Magyarországon ismert, de a koronavírus ellen nem alkalmazott ivermectinalapú gyógyszert is felírták neki. Indiában bevizsgált, tablettaformájában adják, de öt napnál tovább nem szabad szedni.

Érdekesség, hogy az ájurvéda-ajánlások szerint (India természetes és holisztikus ősi gyógyászati rendszere) ha az embernek valamilyen felső légúti betegsége van, akkor nem ajánlott tejet, tejtermékeket fogyasztania, mert hurutosságra hajlamosít.

„Sajtot lehet enni, de mást nem. Nem ajánlott keserű és savanyú ízű ételeket sem fogyasztani. A különböző ízeket a különböző szervekhez társítják. Igaz, a koronavírusnál az egyik tünet pont az, hogy nincs is étvágyad” – mondta Fodor Kata.

Kórházról kórházra járnak az emberek

Azokat a szörnyű állapotokat, amelyeket a hírekben lehet látni, ő nem tapasztalta meg, de indiai ismerősei közül volt olyan, akinek a kálváriáját végigkísérte.

Abban a családban, akikhez Delhibe érkezett, beteg lett az 55 éves édesanya, de három kórházból is elküldték. Az egyikből azért, mert ott azt mondták rá, hogy már nem is annyira beteg. Sehol sem volt üres ágy, sem oxigén, azt is javasolták, hogy a beteget vigyék el inkább egy közeli kisváros klinikájára.

A legtöbb ember egyébként szintén kórházról kórházra jár, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor lesz szabad ágy. Nekik is mondtak olyat, hogy majd

ha meghal az egyik beteg, akkor lesz felszabadult ágy.

Végül Fodor Katának sikerült elintéznie, hogy az indiai édesanyát a Holly Family Covid-kórházban vizsgálják meg.

„Amikor a te anyád, meg a te gyereked beteg, és sürgősen oxigén kell neki, akkor teljesen mindegy, hogy milyen jó a halálozási vagy a fertőzöttségi arány, csak az ő élete számít. Nekem is, amikor azt mondták, hogy nincs kórházi ellátás – miközben már tudtam, hogy beteg vagyok, és akár rosszabbra is fordulhat az állapotom –, az megijesztett”

– mondta a magyar nő az Indexnek.

Nem esett pánikba, és az is segített neki, hogy tudott beszélni a magyarországi háziorvosával, aki olyan volt számára, mint egy édesanya. Rengeteg jó tanácsot kapott tőle.

Próbáltak Magyarországról gyógyszert is küldeni neki, de egyrészt csak sokára érkezett meg, másrészt drága (átszámolva 25 ezer forint), és nagyon nehéz az indiai hatóságokkal gyógyszert beengedtetni az országba.

Illúzió a nagyvárosok biztonsága

Mikor Indiába utazott, még nem lehetett tudni, hogy Magyarországon mikor kaphatna oltást, Fodor Kata azt gondolta, hogy erre majd Delhiben kerülhet sor.

Noha az indiai Serum Institute a világ legnagyobb vakcinagyártója, amely 60 millió adag koronavírus elleni oltóanyaggal segített más országokat, az 1,4 milliárd lakosú Indiának csak 54 millió dózis jutott egy márciusi hír szerint. Amint belobbant a járvány az országban, a cég le is állította az exportot.

A járvány kezeléséért bírált Narendra Modi kormányfőt és pártját a politikai következmények is szorongatják, a közelmúltban az ország öt államában szenvedtek választási vereséget. Modit amiatt is sokan bírálták, hogy a választásokra összpontosítja figyelmét ahelyett, hogy a járvány elleni küzdelemmel foglalkozna.

A BBC-nek nyilatkozó szakértők szerint India hatékonyan szorította vissza a járványt az első hullámban, később viszont már nem voltak elég óvatosak. Az országban választási kampányokat tartottak, és korlátozások, távolságtartás nélkül tartották meg a világ legnagyobb vallási ünnepségsorozatát, a Kumbh Melát.

Fodor Kata úgy véli, hogy nem lehet teljes egészében a közelmúlt vallási fesztiváljaira fogni a járvány elszabadulását, mert ezekre eredetileg csak negatív PCR tesztekkel mehettek az emberek, persze ilyen nagy tömegeknél ez nem is ellenőrizhető maradéktalanul.

Itt olyan népsűrűségről van szó, amit európaiként nem tudunk felfogni

– jegyezte meg a magyar nő. Arról is beszélt, hogy igazán nagy katasztrófa akkor lehet, ha az ellátási láncok megszakadnak.

Évente egymillióval élnek többen Delhiben. Olyan túlnépesedés van a nagyvárosokban, amivel az ellátórendszer nem tudja tartani a lépést. (...) Azt gondoljuk, hogy a városokban biztonságban vagyunk, hogy mindent megkaphatunk egy helyen, de ez csak illúzió. Sokan fel sem fogják, hogy mennyire sérülékenyek a méhkasszerű nagyvárosok

– hívta fel a figyelmet Fodor Kata.

A magyar konzulátuson segítőkészen álltak hozzá, azt javasolták a magyar nőnek, hogy amint lehet, mindenképpen térjen haza. Folyamatosan kapcsolatban állnak, 1-2 naponta érdeklődnek a hogyléte felől.

Minden törődést és figyelmet megadnak, nagyon vigyáznak a magyarokra. (...) Már negatív vagyok, pozitívan állok a hazajutási lehetőségekhez

– tette hozzá Fodor Kata, aki szeretne hazajönni Magyarországra. Eredetileg június végéig maradt volna, de ha lehet, már előbb hazatérne.

Azt is elmondta, hogy Delhiben közel lakik a Krisna-hívők legnagyobb helyi templomához. A közösségben nagyon erős az összetartás, gondoskodtak az élelmezéséről: naponta kétszer is bőséges, meleg ételt, illetve rendszeresen gyümölcsöket kapott. A krisnások több tízezer adag ételt osztanak ki a rászorulóknak is, sokaknak ez a segítség jelenti a túlélés zálogát.

Keservesen alacsony az átoltottság

A második hullámban a vírus gyorsabban terjed Indiában, mint bárhol máshol a világban, az egészségügyi rendszer pedig az összeomlás szélén áll. Égető az oxigénhiány, egyre több kórházban fogynak el a tartalékok. Az Egyesült Államokból, Németországból és Izraelből érkezik a nemzetközi segítség, más országok is ígértek támogatást.

Eddig legalább 11 államban és régióban jelentettek be kijárási korlátozásokat, de Narendra Modi kormánya egyelőre nem rendelt el országos zárlatot, tartva a gazdasági következményektől.

A BBC szerint régóta gondot jelent, hogy az egymást követő kormányok nem fektetnek eleget az egészségügybe, vidéken különösen rossz a helyzet. Az országban nagyon alacsony az átoltottság aránya, az Our World in Data portál adatai szerint mindössze kilenc százalék körül van.

(Borítókép: Egészségügyi dolgozók a Holy Family kórházban Új-Delhiben 2021. április 29-én. Fotó: REUTERS / Danish Siddiqui)