Legalább júliusig lesz hiány vakcinából Indiában, amiért az újdelhi szövetségi kormányt tette felelőssé az Egyesült Királyságba menekült Adar Poonawalla, az ország és a világ egyik legnagyobb vakcinagyártójának, az Indiai Szérum Intézetnek (SII) a vezérigazgatója.

India egyelőre a 1,4 milliárdos lakosságának a 2 százalékát oltotta be, miközben több állam is arra panaszkodik, hogy elfogytak a vakcinák, így a szombatra meghirdetett, széles körű oltási kampány is csődöt mondott – írja a Financial Times.

Kritikusok szerint a probléma gyökere ott leledzik, hogy a kormány elbízta magát januárban, amikor az esetszámok csökkenő tendenciát mutattak, engedélyezte a tömegrendezvényeket, tehát egyáltalán nem számolt egy második hullámmal. Az sem mellékes, hogy Újdelhi gazdasági hátulütőkkel indokolva mindenáron el akarja kerülni az országos lezárást.

Most pedig mindenki az SII-n kéri számon, hogy kevés a vakcina. Szakértők szerint a kormánynak már korábban a gyártási kapacitás fejlesztésébe kellett volna fektetnie, mert most nem tudja vállalni a szükséges mennyiséget.

Nem gondoltuk volna, hogy évi 1 milliárd dózis felett kell teljesíteni – fogalmazott az SII vezérigazgatója. Hozzátette: február végéig a kormány 21 millió vakcinát rendelt be, de aztán síri csend volt afelől, hogy mennyi fog kelleni a jövőben. Aztán amikor az esetszámok újra nőni kezdtek, hirtelen további 100 millióra nyújtotta be az igényét márciusban. Ugyanebben a hónapban felfüggesztette az indiai vakcinaexportot.

Késő bánat, mert havi 60-70 millió oltóanyag előállítására van kapacitása az SII-nek, legkorábban júliusban tudja ezt növelni a cég havi 100 millióra – mutatott rá a Poonawalla.