Állami szintű választásokat tartottak Indiában, annak ellenére, hogy dúl a járvány, és az egészségügyi rendszer az összeomlás szélén van. Igaz, a választásokat csak öt államban tartották meg, viszont a nagyon fontos Nyugat-Bengália államban Narendra Modi miniszterelnök pártja vereséget szenvedett – jelentette az MTI.

Modit sokan bírálják amiatt, hogy a választásokra összpontosítja figyelmét ahelyett, hogy a járvány elleni küzdelem állna tevékenységének középpontjában. Egyes szakértők a választási bizottságot is hibáztatják, mert ilyen körülmények között is engedélyezte a gyűléseket és a szavazást, miközben nagy tömegek nem tartják be a maszkviselés és a szociális távolságtartás előírásait. Eközben a kórházak a teljesítőképességük végét járják, külföldi országoknak kell küldeni az oxigénkoncentrátorokat a kórházakba, a holtakat pedig az utcákon égetik, mert nem bírják a krematóriumok.