Szijjártó Péter: Végleg összedőlt a Sinopharm elleni hadjárat

Azzal, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken globális jóváhagyást biztosított a Sinopharm-vakcina (mit kell tudni róla, hogyan alkalmazzák? Itt írtunk a kínai vakcináról – a szerk.) számára, véglegesen összedőlt a kínai oltóanyaggal szembeni liberális propaganda-hadjárat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos ülésének szünetében.

A politikus magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a WHO jóváhagyásával, illetve a G20-as országok közelgő globális egészségügyi csúcstalálkozóját megelőzően új helyzet állt elő a világjárvány elleni küzdelemben.

Innentől kezdve a Sinopharm oltóanyagával szembeni, illetve a Sinopharm-vakcinát használó országok elleni hadjáratnak ideje véget vetni, és véget vetni annak a rendkívül felelőtlen politikának, amivel megpróbálták emberek tíz- és százezreit elbizonytalanítani az oltások felvételétől

– mondta Szijjártó Péter.

A Sinopharm-oltóanyaggal kapcsolatban jó döntést hoztak – erről már Müller Cecília beszélt az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos emlékeztetett: a 18 év felettiek a Sinopharm-, a Szputnyik és az AstraZeneca-vakcináival oltathatnak.

Az oltáson múlik, hogy mikor indíthatjuk újra a gazdaságainkat – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Portóban, az Európai Unió szociális csúcstalálkozójának első munkanapját követően a közösségi oldalán szombaton közzétett videóban. Elárulta, örömmel fogadta mindenki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) döntését, hogy egy újabb vakcinát minősítettek biztonságosnak, és ajánlják használatra.

Emlékezetes, a WHO intézkedését Tedrosz Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója jelentette be, és kiemelte, hogy a világszervezetnek így már hat oltóanyaga van, amelyet a COVAX-programban használhat. A program az ENSZ égisze alatt elindított kezdeményezés, célja a méltányos vakcinaelosztás, vagyis hogy azoknak az országoknak a lakóit is beoltsák, amelyek nem tudnak önállóan fellépni a gyártók előtt.

A WHO döntése – írja a The New York Times – nagy győzelem a kínai diplomácia számára, amely a távol-keleti nagyhatalom vakcinájával töltheti be azt az űrt, amelyet a nyugati vakcinák hiánya okoz a fejlődő országokban.

Az Európai Unióban egyedül Magyarországon oltanak Sinopharmmal, a kínai oltóanyag még nem kapta meg az európai felügyeleti szerv, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét. Az EMA ugyan vizsgál kínai vakcinát, de az nem a Sinopharm, hanem a CoronaVac nevű.

A WHO első alkalommal hagyta jóvá olyan oltóanyag használatát, amelyet nem nyugati gyógyszercég fejlesztett ki a koronavírus ellen.

A Sinopharm-vakcinát egyébként már több százmillió embernek beadták az utóbbi hetekben Kínában és a világ más részein. A WHO jóváhagyása jelzés a nemzeti egészségügyi hatóságoknak az oltóanyag biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozóan, illetve ez a lépés lehetővé teszi azt is, hogy a Sinopharm-vakcina használható legyen a védőoltások méltányos elosztására létrehozott COVAX-programban is.