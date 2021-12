A szupermutáns néhány hónapon belül kiszoríthatja a deltát Európában

A nemrég megjelent omikron-variáns néhány hónapon belül dominánssá válhat Európában – közölte csütörtökön az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC).

Az ECDC matematikai járványmodelljei alapján úgy tűnik, hogy az omikron-variáns okozhatja a SARS-CoV-2-fertőzések több mint felét az EU/EGT területén – áll a közleményben. A becslést arra alapozzák, hogy az omikron-variáns az eddigi kimutatások szerint sokkal gyorsabban képes terjedni a deltánál, amely a koronavírus leginkább terjedőképes változata volt.

Mindeközben Jean-François Delfraissy, Franciaország vezető járványügyi tanácsadója azt mondta, hogy az omikron-variáns akár már január végén is kiszoríthatja a deltát Európában.

Az omikron-variánsról a gyakorlatban még viszonylag kevés adat áll rendelkezésre. Maria Van Kerkhove, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) epidemiológusa szerdán azt mondta, hogy napokon belül újabb adatok érkezhetnek a mutánsról.

Európában eddig csak néhány tucatnyi esetben mutatták ki a variáns jelenlétét, ettől függetlenül az európai államok – köztük Magyarország is – komoly beutazási korlátozásokat vezettek be azokkal a dél-afrikai államokkal szemben, ahol először terjedni kezdett a mutáns. Mindeközben a vakcinafejlesztők is dolgoznak már az új oltóanyagokon, amelyek nagyobb védelmet biztosítanának a variáns ellen.

A vírusnál eddig többnyire szokatlan, de enyhe tüneteket észleltek. Magyarországon egyelőre nem mutatták ki a jelenlétét, de a szakértők számítanak arra, hogy megjelenik.

(via Reuters)

(Borítókép: Pierre Crom / Getty Images)