Korábban már beszámoltunk azokról a hírekről, hogy Oroszország mobil krematóriumokat használ a megszállt mariupoli régióban a halott civilek eltüntetésére.

Azonban Ukrajna védelmi minisztériuma szerdán egy fotót is közzétett a szerkezetről a Facebook-oldalán – számolt be a Sky News. A tisztviselők azt is állítják, hogy ezeket az orosz csapatok valós veszteségeik elrejtésére használták.