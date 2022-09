A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek Izsevszk városában. A lövöldözés pillanatában közel 1000 diák és 80 tanár tartózkodott a tanintézményben.

Alekszandr Brecsalov, Udmurtföld vezetője nemrég arról beszélt, hogy a halálos áldozatok száma tizenháromra emelkedett, eddig hét gyermek halálát erősítették meg. A TASZSZ orosz állami hírügynökség úgy értesült, hogy két biztonsági őr és két pedagógus is meghalt a támadás során. A gyerekek közül néhányan az iskola ablakából kiugorva sérültek meg – írja a Meduza.

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.



Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO