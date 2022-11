Lengyelország szerint teljes mértékben Oroszország felelős a rakétacsapásért

Miután november 15-én kedden egy orosz gyártmányú rakéta csapódott be a lengyelországi Przewodóvban, több ország kormánya rendkívüli védelmi ülést hívott össze. Lengyelország a történtek miatt NATO-ülést is kezdeményezett, amit végül nem a négyes cikkely miatt tartottak meg. Időközben Joe Biden amerikai elnök hivatalosan bejelentette, nem orosz támadás történt, hanem egy ukránok által használt légvédelmi rakétáról lehet szó. Az elsődleges vizsgálatok alapján azonban más, orosz cirkálórakétákból származó maradványokat is találtak a helyszínen. A vizsgálatok továbbra is folyamatban vannak, Lengyelország és Ukrajna folyamatos kapcsolatban állnak az incidens tisztázása érdekében. Volodimir Zelenszkijnek meggyőződése, hogy a rakéta nem ukrán volt. Hírösszefoglaló.