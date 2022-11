Megszólaltak a légvédelmi rakéták a Krímben

Az ideiglenesen megszállt területekről érkezők reintegrációjával foglalkozó ukrán minisztérium tíz olyan weboldalt tett közzé, amely nagy segítséget nyújthat az idegen országba menekülőknek. Az egyik ilyen weboldal segítségével a menekültek segélyt igényelhetnek az államtól, a másikon pedig ideiglenes szálláshelyet kereshetnek maguknak – írja az Ukrinform.

De térképet és az országról szóló információkat is találhatnak, sőt, a tervezett áramszünetek helyét is megtalálhatják egy térképen. Olyan weboldal is van, amelynek segítségével elolvashatják a közlekedési szabályokat és befizethetik az esetleges büntetéseket. De olyat is találhatnak a menekülők, amelyen oktatási intézményt, iskolát vagy óvodát kereshetnek külföldön.