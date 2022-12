Készül Moszkva mesterterve, Kijev felé indulhatnak az orosz csapatok

Moldova kormánya rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottsága a rendkívüli állapot idejére felfüggesztette hat tévécsatorna engedélyét az ukrajnai események helytelen tudósítása miatt. A vonatkozó rendelet pénteken jelent meg a kormány honlapján.

Az országban zajló események, valamint az ukrajnai háborút tükröző megbízható információk hiánya miatt a rendkívüli állapot idején felfüggesztjük az alábbi audiovizuális médiák sugárzási engedélyét

– áll a dokumentumban. A rendelet alapján nem működhet a rendkívüli állapot ideje alatt

a First in Moldova,

az RTR Moldova,

az Accent TV,

az NTV-Moldova,

a TV-6 és

az Orhei TV televíziós csatorna.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség azt írta, a listán szerepelnek olyan tévécsatornák is, amelyek orosz műsorokat sugároznak, és olyanok is, amelyek ellenzékinek számítanak az országban.

Mint ismeretes, az ukrajnai események miatt február végén rendkívüli állapotot vezettek be Moldovában. Erre az időszakra az oroszországi televíziós adásokra is korlátozásokat vezettek be. Ezenkívül blokkolták a Sputnik Moldova híroldalt és számos más forrást. Az ország Legfőbb Ügyészsége pedig nemrég arról számolt be, hogy több személy ellen is nyomozást indítottak, akiket az ukrajnai események helytelen tudósításával gyanúsítanak.