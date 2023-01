Karácsony Gergely Kijevből jelentkezett be

Vitalij Klicsko kijevi polgármester meghívására az ukrán fővárosban van Karácsony Gergely főpolgármester, aki nemzetközi sajtótájékoztatón vesz részt, majd később be is számol az ottani eseményekről.

A főpolgármester hozzátette, szándékosan írta Kijivnek Kijev helyett az ukrán fővárost, mert az ukránok azt kérik, ne az orosz, hanem az ukrán megnevezést használják.

Egy újabb posztban azt osztotta meg Karácsony Gergely, hogy nem egyedül, hanem a V4-ek fővárosainak vezetővel érkezett Ukrajnába, méghozzá egy 17 órás vonatutat követően.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy szeptemberben Prágában találkozott egymással a két városvezető. Egy másik találkozó tavaly júniusban is történt, akkor viszont csak egy deepfake-videóhívásról volt szó, amelyben több nagyváros vezetőjét is megkeresték a csalók.

Az erről szóló videóról itt írtunk részletesebben.

Novemberben Kijev kérésére Budapest egytonnás generátort és két hőlégfúvót küldött az ukrán fővárosnak.

Így segítünk helyreállítani a kritikus infrastruktúrát, amelyet háborús bűnt elkövetve támad az orosz hadsereg, megfosztva a civil lakosságot, köztük időseket, nőket és gyerekeket a fűtéstől és az áramtól, amelyek – különösen a közeledő télen – az életet jelentenék nekik

– írta közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester akkor.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2022. július 11-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)