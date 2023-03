Leleplezték Putyint és szeretőjét, minden kiderült róluk

Azt már régóta híresztelik, hogy Alina Kabajeva – aki jelenleg az úgynevezett Nemzeti Médiacsoport elnöke – intim viszonyt folytathat az orosz elnökkel, és több gyermeket is szülhetett neki. Legutóbb már az is felvetődött, hogy az utóbbi hónapokban megromlott kettejük viszonya.

A Proekt nevű oknyomozó arról most nem ír, hogy jelenleg éppen milyen a viszonyuk, annak viszont utánajárt, hogy az utóbbi években hol, hogyan és miből élt Putyin és a szeretője. Mint kiderült, Putyin és szeretője

AZ OROSZ ELNÖK VALDAJBAN TALÁLHATÓ REZIDENCIÁJÁN ÉLTe KÖZÖS ÉLETéT, ÉS MINDEZT EGY OFFSHORE CÉG SZÁMLÁJÁRÓL FINANSZÍROZTÁK.

Az oknyomozó oldal szerint az Ermira Consultants nevű céget még a 2000-es években hozták létre. Hivatalosan egy orosz ügyvéd a tulajdonosa, de a gyakorlatban Putyinnak és körének a pénzügyi hálózata rejtőzik a külföldi vállalkozás mögött. A Proekt szerint Vlagyimir Putyin számos apartmant és házat vett az offshore cégnél lévő pénzből, de Alina Kabajeva is onnan finanszírozta (legalább) négy apartman vásárlását Szocsi városában.

Tényleg vannak közös gyerekeik – állítják az oknyomozók

Azt, hogy Putyin és szeretője Valdajban élt, az is bizonyítja, hogy Alina Kabajeva rokonai és asszisztensei is a közelben élnek és béreltek házat. A Proekt szerint a valdaji birtokon Kabajevának és a Putyinnal közös gyermekeinek van egy saját, elkülönített luxuspalotája is,

az egykori tornásznőnek pedig jóformán olyan hatalma és „udvartartása” van, mint egy középkori királynőnek.

Az oknyomozók szerint Kabajevának öt olyan közvetlen női asszisztense (ahogy ők írják: „udvarhölgye”) van, akik mindent intéznek helyette, és minden rendezvényre mennek vele együtt (közülük többen egyébként a rokonai).

A Proekt cikke szerint az orosz elnöknek és az egykori tornásznak legalább két közös gyermeke van: egyikük 2015-ben született a svájci Luganóban, a másik viszont 2019-ben Oroszországban látta meg a napvilágot (annál a szülésnél is ugyanazok a szülészek segédkeztek, csak Oroszországba utaztatták őket, miután az első gyermek születésének híre kiszivárgott a sajtóhoz). A cikk szerzői ennél részletesebb adatokat erkölcsi okokból nem árultak el a pár közös gyermekeiről, lévén, hogy kiskorúakról van szó.

A fentiek után nem meglepő, hogy Alina Kabajevát is szankciókkal sújtotta a Nyugat. Putyin mostani szeretője mellett egyébiránt már az is felvetődött, hogy az egyik korábbi szeretőjét, a takarítóból milliomossá lett Szvetlana Krivonogihot is a szankciós listára kellene helyezni. Sajtóhírek szerint épp a magyar kormány ellenzi ezt a döntést.

Putyin lakhelyével és életvitelével kapcsolatban az utóbbi hetekben – szintén a Proekt jóvoltából – az is kiderült, hogy az orosz elnök egy páncélozott vonaton járja az országot, fél a repüléstől, és csak akkor választja a légi közlekedést, ha nincs más megoldás.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2023. február 28-án. Fotó: Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / AFP)