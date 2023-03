Lehetetlen, hogy Madeleine McCann legyen a fiatal lengyel nő – állítja egy szakértő

A 21 éves Julia Faustyna február közepén az Instagramon állt elő azzal az állítással, hogy ő lehet az a brit kisgyerek, Madeleine McCann, aki évekkel ezelőtt eltűnt Portugáliában, és akiről a brit hatóságok biztosra veszik, hogy meggyilkolták.

Azóta több vizsgálatot is végeztek ezzel kapcsolatban, de egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy valóban így lenne. Most a svájci, winterthuri székhelyű Ava-X is elvégezte a saját vizsgálatát, és hasonló következtetésre jutott.

A cég egy olyan programmal vetette össze Madeleine McCann és Julia Faustyna fotóit, amelyet általában bűncselekmények elkövetőinek vagy eltűnt gyermekeknek az azonosítására használnak. A vizsgálat eredményéről az Ava-X vezetője, Christian Fehrlin azt mondta a svájci Blicknek:

Gyakorlatilag lehetetlen, hogy a fiatal lány Maddie legyen.

Megspórolhatják a DNS-tesztet

A szakértő a Blicknek elmondta, hogy a program különböző részekre bontja a vizsgált személyek arcát, vagyis az arc különféle részeit hasonlítja össze egymással a fotókon.

Először Julia Faustyna gyerekkori fotóit hasonlították össze a lányról készült felnőttkori fotókkal, és ekkor a program ki is mutatta, hogy ugyanarról a személyről van szó. Amikor viszont Madeleine McCann gyerekkori fotóját vetették össze Julia Faustyna felnőttkori képeivel, akkor nem talált egyezést a program.

„A DNS-tesztet akár meg is spórolhatják” – mondta az Ava-X vezetője, arra utalva, hogy korábban felmerült: Julia Faustyna egy DNS-tesztet is készíthet McCann szüleivel, hogy kiderüljön az igazság. Christian Fehrlin mindemellett azt is hozzátette: 100 százalékos biztonsággal nem tudják kijelenteni, hogy a lengyel nő valóban nem Madeleine, de „bőven 90 százalék feletti” az esélye annak, hogy így van.

Korábban egy másik híres arcfelismerő is beszélt arról, hogy szerinte a lengyel lány biztosan nem Madeleine McCann. Mindeközben az ügy a napokban egy érdekes fordulatot vett, ugyanis az is felmerült, hogy Julia Faustyna (aki gyermekkorában tényleg eltűnt) valójában egy amerikai család eltűnt lánya lehet.

