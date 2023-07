Újabb bizonyíték tartja lázban a Madeleine McCann ügyében nyomozó rendőröket

A Madeleine McCann eltűnésének ügyében nyomozó rendőrök újabb bizonyítékot találtak, amely megdöntheti azt az elméletet, miszerint a kislány elrablója az ablakon keresztül mászott be a portugáliai apartmanba.

Mint megírtuk, tizenöt évvel ezelőtt Helge Busching felhívta a Scotland Yardot, hogy információi vannak Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatban. A német férfi egy ismerősét, Christian Brücknert gyanúsította meg azzal, hogy elrabolta a gyereket.

Az ügy koronatanúját a sajtó addig üldözte, hogy végül évekkel később egy titkos dél-európai helyszínen, Korzikán adott interjúban öntött tiszta vizet a pohárba. Busching elmondta, hogy 2007-ben találkozott Brücknerrel egy portugál kocsma parkolójában, tudta, hogy a férfi hotelszobákat szokott kifosztani, és mivel jó mászóként is ismerték, legtöbbször az erkélyen át jutott be a vakációzók ideiglenes otthonába.

Ezért a hatóságok sokáig azt feltételezték, hogy a gyanúsított az ablakon mászhatott be abba a lakásba, amelyből Madeleine McCann tizenhat évvel ezelőtt eltűnt. Az ügy koronatanúja azonban rávilágított egy dologra, amely alapján ez a feltételezés megdőlni látszik.

Helge az interjúban azt is elmondta, hogy egyszer az egyik barátjával úgy döntött, hogy feldúlják a férfi lakását. Mint mondta, Brückner asztalán rengeteg útlevél hevert, de fényképezőgépeket és bőröndöket is találtak a férfi szobájában.

Brückner holmijai között talált rá egy zárfeltörő készletre is. Elmondása szerint tudta a férfiról, hogy szerszámokat használ a betörésekhez, ezért zsebre tette a készletet abban a reményben, hogy neki is hasznára válik. Hozzátette, hogy azzal bármilyen ajtót, de még a biztonsági zárakat is fel lehet törni.

A Mirror szerint az ügyben nyomozó rendőröket most ez a felfedezés tartja lázban. Úgy vélik, az, hogy a gyanúsított rendelkezett egy zárfeltörő készlettel, megdöntheti azt az elméletet, miszerint Madeleine McCannt az ablakon keresztül rabolták el.

A lap beszámolója szerint a férfi még dicsekedett is a barátainak erről a készletről. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy Brückner használt-e vegyszert a kislány elkábításához.