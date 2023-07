Így teltek a Titan legénységének utolsó órái

Kiderült, mit csináltak az áldozatok az utolsó óráikban, amikor két héttel ezelőtt megsemmisült a Titan nevű merülőhajó. Mindeközben a Titanic-expedíciót szervező vállalat egyik korábbi vezetője arról is beszélt, még belőle is kapitányt akartak volna csinálni – dacára annak, hogy könyvelői végzettséggel rendelkezik.

A The New York Times szerint nemrég került elő az utolsó fotó két utasról: Shahzada Dawood brit–pakisztáni milliárdosról és 19 éves fiáról, akik mindketten a tengeralattjárón voltak. A fotó a merülőhajót útjára engedő kísérőhajón, a Polar Prince-en készült, és az látható, hogy ketten egymás mellett mosolyognak. A kép a milliárdos felesége szerint közvetlenül azelőtt készült, hogy a Titanra felszálltak volna.

Shahzada Dawood özvegye azt is elmondta, hogy az expedícióban részt vevőknek vastag zoknit és fejfedőt is viselniük kellett, felkészülve arra, hogy a több ezer méteres mélységben hideg lehet. Ezenkívül az étrendjüket is megszabták, például nem ihattak kávét a merülés reggelén.

Zenehallgatás, Rubik-kocka, szakértői előadás

A résztvevők vízhatlan nadrágot és felsőt, acélbetétes lábbelit, mentőmellényt és sisakot is viseltek. Az özvegy elmondása szerint az utasoknak azt is javasolták, hogy a kedvenc zenéiket vigyék magukkal a hosszú merülőútra, hogy ne unatkozzanak. A kapitány ugyanis figyelmeztette őket, hogy teljes sötétségben, világítás nélkül merülnek, azért, hogy spóroljanak az energiával.

A milliárdos felesége arra is kitért, hogy a fia egy Rubik-kockát is vitt magával, mert meg akarta dönteni a kocka víz alatti kirakásának rekordját.

Eközben férje arra készült, hogy az úton egy francia szakértő, Paul-Henri Nargeolet előadását hallgatja, aki már 37-szer merült le a hajóroncshoz, és aki szintén az expedíció része volt.

Nem voltak aggasztó előjelek az expedíció előtt

A milliárdos özvegye azt is elmondta, hogy a merülés előtt lenyűgözte a professzionalizmus, amelyet az expedíció személyzetén látott. Elmondása szerint látható volt, hogy sokszor végrehajtottak már ilyen műveletet.

Beszámolója szerint a merülőhajó elindítása terv szerint zajlott vasárnap reggel, amikor az expedícióra sor került. A délelőtt későbbi szakaszában viszont meghallotta, amint a személyzet tagjai arról beszélnek egymás között, hogy elvesztették az összeköttetést a hajóval.

Akkor a Prince Polar hídjára ment, és rákérdezett erre, mire azt mondták neki, nem kell aggódnia, mert a kommunikációban gyakran lépnek fel problémák. Arról is biztosították, hogy ha a merülőhajó bajba keveredik, akkor felengedik a ballasztot, és felszínre emelkednek (erről a lehetőségről korábban, még a mentés idején a University College London tengerészmérnök professzora is beszélt).

Mint mondta, ezután a Prince Polaron várták a híreket, és ott értesültek arról napokkal később, hogy megtalálták a merülőhajó roncsait. Ezzel kapcsolatban még zajlanak a szakértői vizsgálatok, de a sajtóhírek alapján arra lehet következtetni, hogy a hajó még a merülés közben felrobbanhatott.

Könyvelőből akart kapitányt csinálni korábban a vezérigazgató

Mindeközben az insider.com számolt be arról, hogy az OceanGate korábbi pénzügyi igazgatója közölte, azért hagyta el a vállalatot, mert már korábban is felvetődtek aggályok azzal kapcsolatban, hogy biztonságos-e a merülőhajó.

A nő elmondása szerint az OceanGate vezérigazgatója, Stockton Rush – aki a megsemmisült tengeralattjárót irányította – 2018-ben arra kérte őt, hogy legyen a Titan kapitánya, miután az előző kapitányt kirúgták amiatt, hogy panaszt tett a biztonsági kérdések miatt. Mindez végül ahhoz vezetett, hogy a pénzügyi igazgató is távozott a cégtől.

Megrémített, hogy engem akart kapitánynak kinevezni, a könyvelői hátteremmel

– mondta a New Yorker magazinnak a korábbi pénzügyi igazgató. Hozzátette azt is, hogy az OceanGate mérnökeinek egy része tinédzser vagy fiatal huszonéves volt, és nagyon alacsony bért kaptak a munkájukért.

A szóban forgó Titan-kapitány 2018-ban egyébiránt az a David Lochridge – az OceanGate Expeditions tengeri műveletekért felelős igazgatója – volt, akiről már korábban is kiderült, hogy panaszt tett emiatt egy jelentésben.

(Borítókép: A Titan roncsának egy darabja 2023. június 28-án. Fotó: David Hiscock / Reuters)