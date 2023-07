A spórolás okozhatta a Titan tengeralattjáró katasztrófáját

Az OceanGate vezérigazgatója, Stockton Rush, aki a június 18-i katasztrófában négy fizető utasával együtt életét vesztette, abban a reményben fejlesztette ki a Titan egyedi kialakítását, hogy a jövőben ez lesz a szabvány. Azonban a szakértők szerint éppen a költségek csökkentésére, valamint a mélytengeri kutatás nyereségessé tételére irányuló erőfeszítések okozhatták a katasztrófát.

A The New York Timesnak nyilatkozó szakemberek a Titant és az Alvint, az amerikai kormány tengeralattjáróját összehasonlítva arra a következtetésre jutottak, hogy az OceanGate számos hibát is elkövetett a merülőhajó tervezésekor és az expedíció közben.

A Titannal ellentétben az Alvin gömb alakú, és teljes titánborítást kapott. 1973 óta több mint 4500 mélytengeri merülést hajtott végre, és ezeknek a helyszínére minden esetben egy anyahajó fedélzetén szállították. A Titant azonban spórolási okokból egy kis merülőplatformmal vontatták át az Atlanti-óceán zord vizein, ami a szakértők szerint megrongálhatta az amúgy is silány minőségű hajót.

A szakértők arra is kitértek, hogy tengeralattjáró ellátóhajója, a Polar Prince a kanadai parti őrség egyik leszerelt jégtörője volt. A korábbi OceanGate-expedíciókat még nem ezzel a hajóval támogatták, a költségek csökkentésére irányuló erőfeszítések miatt azonban költséghatékony választásnak tűnhetett ez az idősebb és kisebb jármű.

Mint megírtuk, a Titanic roncsaihoz tartó merülőhajó június 18-án, pénteken vesztette el a kapcsolatot az ellátóhajóval. A tengeralattjárón öt ember tartózkodott: Shahzada Dawood vállalkozó, Pakisztán egyik leggazdagabb embere és 19 éves fia, Suleman, Stockton Rush, a Titan tulajdonosa, az OceanGate 61 éves vezérigazgatója, az 58 éves brit üzletember, Hamish Harding és a 77 éves Paul-Henry Nargeolet francia Titanic-kutató. A Titan roncsait végül két nappal később találták meg, a merülőhajó a tenger mélyén uralkodó nagy nyomás hatására semmisülhetett meg.