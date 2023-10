Egy magyar lány az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy kihagyja a vérbe fulladt izraeli fesztivált

Korábban írtunk arról, hogy ezen a fesztiválon egy magyar DJ is fellépett, de őt kimentették. Megmentője később azt is elmondta, hogy mit éltek át.

A Szeretlek Magyarországnak most egy Izraelben élő nő, Barbara beszélt arról, hogy a Gázai övezettől nem messze élnek, és az egyik lánya, Zsófi az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy mégsem megy el a zenei fesztiválra.

A barátai hívták a Nova fesztiválra, de fáradt volt aznap, ezért nem ment el. Nem volt kedve. Hajnalig tartott volna a buli, vasárnap új munkahelyen kezdett volna, és úgy gondolta, hogy inkább kihagyja azt az estét. A barátai mentek. Van, akiről azóta sem tudunk semmit, nem tudjuk, hogy meghalt-e vagy túszul ejtették, és elment egy kislány is, aki vele együtt dolgozott, őt tegnap temettük

– mondta az édesanya.

Hozzátette azt is, hogy a fesztivál melletti települést jól ismeri, mert korábban ott röplabdázott, és játékvezetőként is járt oda. „Nagyon sok gyereket ismerek onnan, edzőt is, most nem tudom, mi van velük. És nem merem megnézni. Nem merem megnézni az áldozatok listáját, még várok. Nem akarom tudni, hogy mit csináltak velük. Mert nem vagyok képes rá. Ez lehetetlen. Az egyik barátnőm odavalósi, most már Tel-Avivban él. És tegnap írta ki, hogy odalett a családja” – mondta.

A most pedagógusként dolgozó nő azt mondta: a falujukban most sok a menekült és egy katonai helyőrség is állomásozik ott. Kitért arra is, hogy két lánya közül a másik – aki korábban polgári szolgálatot végzett – azt mondta, hogy most bevonul a hadseregbe, holott egészségügyi okok miatt mentességet kaphatna.

Volt például egy magyar származású kislány, aki embereket mentett. Vannak más magyar származásúak, akiket behívtak katonának. Belőlük sok van. És elmennek harcolni

– mondta Barbara, hozzátéve: bár Magyarországon élő rokonai hívták, nem tudná a mostani helyzetben otthagyni az országot, ugyanis most segítenie kell a belső menekültek és az oda vezényelt katonák ellátásában.

Elmondta azt is, hogy az ő területük viszonylag érintetlen maradt, mivel délebbre élnek, az egyiptomi határ közelében. A terroristák inkább a tőlük északra fekvő területeken törtek előre, mert feléjük a beduinok jól őrzik a térséget, „aki errefelé jött, azt elkapták”. Elmondása szerint a mostani helyzetben olyan mértékű összefogás érezhető, hogy még a bűnszervezetek is beszálltak az ország védelmébe, „kávét és cigarettát osztogatnak a katonáknak”.

A magyar külügyminisztérium szerint magyar áldozata egyelőre nincs az izraeli véres eseményeknek. Ezzel szemben az izraeli külügy egyik oldalán viszont arról írtak, hogy magyar áldozat is volt. Az ellentmondást feloldhatja az, ha egy olyan személyről van szó, akinek nincs magyar állampolgársága, de magyar származású.