Megindult az izraeli támadás Gáza legnagyobb kórháza ellen

Az amerikai hírszerzés is elismerte, hogy a Hamász és a palesztin Iszlám Dzsihád gázai kórházakat használt fegyverek tárolására, túszok őrzésére, és felkészültek arra, hogy az IDF ellen az egészségügyi létesítményekből harcoljanak.

Az izraeli csapatok szerdán kora reggel behatoltak az al-Sifa kórházba, és az egészségügyi komplexum egy meghatározott területén „precíz és célzott műveletet hajtottak végre a Hamász ellen” − írta meg a The Guardian. A döntés, hogy csapatokat küldtek a kórházba, Izrael gázai offenzívájának eszkalálódását jelenti, és felerősíti a tűzszünetre vonatkozó felhívásokat, amelyeknek Izrael eddig ellenállt.

Az al-Sifa kórház környékén napok óta dúlnak a harcok, és mintegy 1200 beteget és alkalmazott rekedt odabent. A kórház, ami Gáza legnagyobb kórháza, stratégiai célponttá vált Izrael számára, ugyanis az alatta elhelyezkedő bunkerekben található a Hamász parancsnoki központja.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy evakuációs útvonalakat biztosított a civilek számára, és 12 órával korábban értesítette a Hamász által irányított Gázai övezet hatóságait, hogy a kórházon belül minden katonai műveletet szüntessenek be. Egy szóvivő felszólította „a kórházban tartózkodó összes Hamász-terroristát, hogy adja meg magát”.

Egy kórházban tartózkodó újságíró, aki az AFP hírügynökségnek tudósít, elmondta, hogy az izraeli katonák szerda reggel kihallgattak embereket, köztük betegeket és orvosokat. Nem volt világos, hogy az izraeli erők a kórházban kívánnak-e maradni, hogy tartós ellenőrzést gyakoroljanak a helyszín felett, vagy tervezik a kivonulást.

Izrael orvosi eszközöket szállított a kórház számára

Az IDF azt is bejelentette, hogy sikeresen leszállítottak létfontosságú orvosi felszereléseket és eszközöket, például inkubátorokat és bébiételeket a csecsemők számára. A külföldi médiában arról számoltak be, hogy az IDF szóvivői utaltak arra, van esély a Hamász által fogva tartott túszok egy részének megtalálására, hasonlóan ahhoz, amikor a hét elején a Rantisi gyermekkórház alatti bunkerekben találtak túszokat − írja a The Jerusalem Post.

Bár az IDF öt Hamász-terroristát megölt az al-Sifába vezető úton, eddig nem találkozott erőszakos ellenállással magán a kórházon belül, bár a helyzet dinamikus, mivel az IDF azt tervezi, hogy átkutatja az igen nagy kórházkomplexum más, meghatározott területeit is.

Az al-Sifa alatt és körül hatalmas föld alatti alagúthálózatok húzódnak, és egyelőre nem világos, hogy az IDF-műveletének része-e az említett területekre való behatolás, vagy ez inkább egy kezdeti hírszerzési akció, hasonlóan ahhoz, ahogyan az október végi tényleges fő inváziót megelőző napokban három rövid hírszerzési művelet is zajlott Gázában.

Eddig egyetlen IDF-katona sem sérült meg az akcióban.

Az IDF nem kívánt reagálni azokra a külföldi médiahírekre, amelyek szerint a főbejárat helyett az egyik oldalsó falon keresztül hatoltak be az épületkomplexumba.

Az al-Sifa kórház terrorista infrastruktúrája

A kórház kommunikációs rendszerét az IDF egyes külföldi jelentések ellenére nem zárta le. Az IDF a mostani műveletet nagyon pontosnak és fokozatosnak minősítette, és közlése szerint egyelőre nem tud arról, mennyire hiteles a közösségi médiában felbukkant videó, amelyen egy nő látható a kórházban, akit valamilyen repesz vagy törött építőanyag sebesített meg.

Az IDF szerint az al-Sifa 2014 óta a Hamász háborús parancsnoki központjaként, és legfelsőbb vezetőinek menedékhelyeként szolgált.

A Hamász vezetése nem számolt azzal, hogy Izrael idáig elmegy

Az izraeli hadsereg szerda kora reggeli bevonulása a gázai al-Sifa kórházba viszonylag drámai fejlemény a Hamász elleni háborúban. Ez azt mutatja, hogy az izraeliek hajlandóak közvetlenül a Hamász katonai és kormányzati apparátusának szívét támadni a Gázai övezet északi részén, az elmúlt hetek szárazföldi hadműveleteinek részeként − írja a Haaretz.

A Hamász vezetése − amely fontos szerepet tulajdonított a kórháznak a parancsnoki és irányítási terveiben − valószínűleg nem számolt ilyen lépéssel Izrael részéről.

A kórház elleni rajtaütés kockázatokat is rejt magában, és hatással lehet a nemzetközi reakciókra, a fogolycsere-egyezmény előmozdításának esélyeire és a Hezbollah libanoni határ menti fellépésére.

Az al-Sifa elleni rajtaütést egy hasonló katonai manőver előzte meg a kisebb Rantisi gyermekkórházban, amelyet a haditengerészet kommandós egysége hajtott végre a hét elején. Az amerikai kormányzat nem kifogásolja az izraeli hadműveletet, de kérte, hogy az IDF tartózkodjon a légicsapásoktól az épületkomplexumba való behatolás előtt, hogy minimalizálják az orvosi csapatokra és az al-Sifában még bent fekvő palesztin betegekre leselkedő kockázatokat.

Kedden az izraeli hadsereg befejezte a Gázavárostól nyugatra fekvő Sati menekülttábor elfoglalását. A harcok még tartanak, miközben terroristák és fegyverek után kutatnak, de gyakorlatilag az Izraeli Védelmi Erők 162. és 36. hadosztálya egyesült, és befejezte a város központjának bekerítését.

Az izraeli hadművelet részeként most a Hamász uralmának emblematikus helyszíneit veszik célba. Kedden elfoglalták a Hamász Biztonsági terét, a város katonai táborainak fő helyszínét. Most már a parlament épületét is elfoglalták, amely eredetileg a Palesztin Hatóságé volt, és amelyet a Hamász 2007-ben erőszakkal szerzett meg. A Golani-dandár egyik századát fényképezték le benne, kezében izraeli zászlóval.

Kedden Itzik Cohen dandártábornok, a 162. hadosztály parancsnoka azt mondta:

Olyan feltételeket teremtettünk, amelyek lehetővé teszik a Hamász katonai és kormányzati képességeinek felszámolását Gáza városában.

Más, Gáza északi részén tevékenykedő parancsnokokhoz hasonlóan Cohennek is az a benyomása, hogy a harcok a tervek szerint haladnak.

Operatív szempontból a hadsereg még mindig nem támadta a Gázaváros keleti és középső részén lévő városrészeket. Jelenleg az alagutakra összpontosítja erőfeszítéseit, hogy megpróbáljon hatékony megoldást találni azok minél előbb bekövetkező megsemmisítésére.

Valójában a Hamász már nem ellenőrzi Gáza északi részét, sem politikailag, sem a polgári közigazgatás tekintetében.

Ami a Hamász katonai képességeit illeti, nyilvánvaló, hogy az általuk Gáza északi részén és Gáza városában bevetett két dandár súlyosan károsodott, míg a parancsnoki láncuk csak részben működik. A másik három brigád az övezet közepén lévő menekülttáborokban, valamint Khan Yunisban és Rafahban kevés kárt szenvedett, és még mindig fenntartják a parancsnoki és ellenőrzési láncot.

Joe Biden türelme

A túszok ügyében történő megegyezés reménye mellett nyilvánvaló, hogy Joe Biden amerikai elnök fokozatosan elveszíti a türelmét a Gázai övezetben végrehajtott izraeli hadműveletek által okozott károk miatt, még akkor is, ha teljes mértékben elismeri, hogy azok indokoltak.

Hosszabb távon a Hamász-kormány eltávolítását a Gázai övezetből összekapcsolta az Izrael és a Palesztin Hatóság közötti diplomáciai megállapodás elérésére irányuló erőfeszítések újraindításával.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök nem csak hogy nem hisz egy ilyen lépésben, attól is tart, hogy kormányának szélsőjobboldali szárnya belülről bontaná fel koalícióját, ha beleegyezne egy gyors tűzszünetbe, és a tárgyalások folytatásába a Palesztin Hatósággal. Netanjahunak kulcsfontosságú, hogy sikerüljön hatalmon maradnia, mert számos korrupciós ügyben folyik ellene bírósági eljárás.

Eli Cohen külügyminiszter hétfőn úgy értékelte a helyzetet, hogy Izrael diplomáciai ablaka két-három hétre zsugorodott. Többé-kevésbé ez az az értékelés, amelyet a védelmi intézményrendszer is megfogalmazott. Yoav Gallant védelmi miniszter ennél sokkal több időt szeretne, és támogatja a művelet kiterjesztését és elmélyítését. Ha szándékai nem valósulnak meg, Izraelnek meg kell fontolnia katonai akciótervének megváltoztatását.

A múltban az amerikai kormányzat azt javasolta, hogy vonják ki az izraeli erőket, majd térjenek át szűkebb értelemben vett műveletekre, például a Hamász célpontjai elleni, időben korlátozott rajtaütésekre.

(Borítókép: Izraeli csapatok átvizsgálnak egy épületet Gázában 2023. november 15-én. Fotó: Israel Defense Forces / Reuters)