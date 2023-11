A kiszabadult túszok többsége nem nyilatkozott közvetlenül a sajtónak, többségüket még mindig izraeli kórházban kezelik. Az arra vonatkozó információk, hogy hol és hogyan tartották őket fogva, továbbra is titkosak – írja a The New York Times.

A kiszabadult túszok rokonai ugyanakkor beszéltek a fogság körülményeiről. Eszerint a foglyokat teljesen elzárva tartották a külvilágtól és sokkal soványabban tértek vissza, mint korábban.

Ettek, de nem rendszeresen és nem mindig. Rengeteg rizst és kenyeret kaptak

– mondta Merav Mor Raviv, az 54 éves Keren Munder unokatestvére, akit pénteken engedtek szabadon a terroristák fiával, a 9 éves Ohad Munder-Zichrivel és édesanyjával, a 78 éves Ruth Munderrel együtt. Keren Munder és édesanyja hat-nyolc kilót fogyott a fogság ideje alatt.

Raviv arról is beszélt, hogy Munderék egy előszobában, padokon aludtak, amelyeket három szék egymás mellé tolásával alakítottak ki, és amikor ki akartak menni a mosdóba, be kellett kopogniuk egy ajtón, és várniuk kellett, akár két órán keresztül.

Merav Mor Raviv arról is beszélt, hogy Ruth Munder

csak a kiszabadulása után tudta meg, hogy fia, Roi meghalt az október 7-i terrortámadásban.

Munderék jobb híreket is kaptak. Raviv asszony elmondta, hogy Ruth azt feltételezte, hogy férje, Avraham Munder meghalt a támadásokban, de kiszabadulásakor közölték vele, hogy túlélte a támadást és külön vitték el a Gázai övezetbe.

Adva Adar nagymamája, a 85 éves Yaffa Adar a pénteken szabadon engedett túszok között volt. Adar szerint nagymamája is lefogyott, és tudta, hogy közel ötven napja van fogságban, mert számontartotta a napokat.

A 17 éves Noam Ort és húgát, a 13 éves Almát szombaton engedték szabadon a terroristák. Nagybátyjuk arról számolt be, hogy a két testvér a fogolycseréig nem tudta, hogy édesanyjuk, Yonat Or is a terrortámadás áldozatául esett.

Durva történeteket tudnék mesélni arról, hogyan fogták el őket, és hogyan bántak velük

– mondta Ahal Besorai unokaöccséről és unokahúgáról. Az Or testvéreket édesapjukkal, Drorral együtt ejtették túszul, akit feltehetően még mindig Gázában tartanak fogva.



