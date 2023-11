Nem csak a túszok sorsa kérdéses, hanem hogy létrejön-e egy Hamász 2.0

„A megállapodást úgy kötötték meg, hogy az első négy nap lejárta után a Hamász naponta további tíz túsz szabadon bocsátásával még egy-egy napot nyerhet magának. Ez elméletben azt jelenti a túszok számát figyelembe véve, hogy akár még közel húsz nappal is meghosszabbítható a tűzszünet, de ez nem valószínű, tekintve, hogy mindennap merültek fel problémák. Talán még néhány napig tarthat a tűzszünet” – mondta az Indexnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

A szakember úgy véli, hogy a Hamász terrorszervezet jelenleg nem érdekelt abban, hogy az összes túszt szabadon engedje, mert ezzel teljes mértékben elveszítené a zsarolási potenciálját.

A Hamásznak szüksége van a túszokra, mert ha nem maradnak túszok, akkor semmi sem fogja az izraeli erőket korlátozni abban, hogy teljeskörűen folytassák a hadműveleteket. A terrorszervezet meg fogja tartani a túszok egy részét, főleg a férfiakat, mert ők jobban viselik a fogság borzalmas körülményeit, könnyebb őket mozgatni. Mind a két fél dönthet úgy, hogy a maga részéről befejezte a tűzszünetet, és akkor folytatódni fognak a szárazföldi műveletek. Az eddigi tapasztalatok alapján az izraeli haderő a várakozásokhoz képest sokkal könnyebben nyomul előre még a beépített területeken is

– elemezte a háborúban kialakult pillanatképet Kaiser Ferenc. A tűzszünet ellenére az izraeli erők folyamatosan, főleg drónok segítségével figyelik meg a Gázai övezetet. Zajlik az elektronikai felderítés. A Hamász is próbálja nyomon követni az izraeli csapatmozgásokat, de sokkal korlátozottabbak a lehetőségei, mint Izraelnek. A terrorszervezet levegőhöz juthat a tűzszünet révén, és megpróbálja megerősíteni föld alatti állásait.

„Izraelnek minden adott ahhoz, hogy megnyerje ezt a háborút, akár úgy is, hogy házról házra átvizsgálja a Gázai övezetet, berobbantva az összes föld alatti alagutat. Nem az a kérdés, hogy folytatódni fognak-e a harci cselekmények, a nemzetközi környezetben kell történnie valaminek ahhoz, hogy a háború befejeződjön, de egyelőre Izrael nyugati szövetségesei nem gyakorolnak ilyen irányú nyomást a zsidó államra” – tette hozzá Kaiser Ferenc, aki szerint az igazán nagy kérdés, hogy mi történik azt követően, hogy Izrael diadalt arat a háborúban.

A szakember szerint hellyel-közzel mind a két fél tartja magát a megállapodáshoz. A palesztin lakosság szempontjából pedig rendkívül fontos, hogy több száz kamionnyi élelmiszer, ivóvíz és gyógyszer juthatott be az övezetbe, miközben mind a két fél folyamatosan azzal vádolja egymást, hogy megszegte a megállapodás egyes részleteit – ez természetes része napjaink kommunikációs háborúinak.

Kaiser Ferenc úgy véli, hogy az izraeli vezetés a túszok jelentős részét „már leírta veszteségként”. Nem tudni, hogy a túszul ejtett izraeli állampolgárok közül hányan vannak még életben, hiszen sok idős embert is elhurcoltak, akiknek napi szinten gyógyszerre van szükségük.

Amit tudunk, és logikusnak tűnik, hogy a túszokat érthető okokból nem egy helyen, hanem nagyon sok helyen szétszórva őrizték kisebb csoportokban, alagutakban, néha közvetlenül a fegyverraktárban, tehát olyan helyen, ahol rakétákat is tároltak, egyfajta élő pajzsként is használták őket a palesztin terroristák, hogy biztosítsák a számukra fontos, mondjuk úgy, kritikus infrastruktúrát. Nagyon nehéz bármit is megtudni a túszok pontos helyzetéről