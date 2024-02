Az uralkodó hivatala, a Buckingham-palota hétfőn adott ki közleményt a betegségről. Azóta a brit sajtóban szó esett arról, az mennyire lehet súlyos, korábban kiknél diagnosztizáltak rákot III. Károly családjában, kik helyettesíthetik most az uralkodót, és egyesek már azt is találgatták, pontosan milyen típusú rákos daganatról lehet szó az eddig ismert adatok tükrében.

Szerdán a Downing Street is kiadott egy szűkszavú közleményt, amelyben arról számoltak be, hogy az uralkodó a brit kormányfővel tartott szokásos, heti rendszerességű audienciáját most nem személyesen, hanem telefonon keresztül tartja meg.

Általában nem szokásunk, és a jövőben sem kommentáljuk a miniszterelnöknek a királlyal folytatott beszélgetéseit. De a mostani, konkrét esetben megállapodtunk a [Buckingham] palotával arról, hogy megerősítjük azt, hogy telefonon beszélnek később

– mondta erről Sunak egyik szóvivője a Sky News szerint.

Korábban a brit sajtó azt valószínűsítette, hogy az audienciák személyesek maradnak, hacsak III. Károlynak nem javasolnak mást az orvosai. A szóvivő azt nem egyértelműsítette, hogy a mostani telefonos megbeszélés egyszeri alkalom lesz-e, vagy a király kezelése idején végig ez lesz az eljárásrend.

Harry herceg már távozott is – és ez jó hír lehet

Az uralkodóról egyébként kedden először készült nyilvános fotó a betegség bejelentése óta. III. Károlyt azután fotózták le, hogy találkozott fiával, Harry herceggel, aki az Egyesült Államokból repült vissza az uralkodó betegségéről szóló első hírek után.

A brit The Sun ezzel összefüggésben arról számolt be, hogy

szerda délután Harry herceget már a londoni Heathrow reptéren látták, úton az Egyesült Államok felé.

A lap szerint a herceg jó kedvében volt, és egy mosolygós fotót is készítettek róla a reptéren.

Prince Harry heads to Heathrow after just 24 hours in the UK https://t.co/vd4t6fYAGR — Shootersyk"DamyEku" (@ShootersykEku) February 7, 2024

A People magazinnak egy, a királyi udvartartáshoz közel álló forrás azt mondta, ez egyértelműen „jó jelnek” tekinthető.

Harry és Vilmos viszonyának kérdőjelei

Harry kedden 45 percet töltött édesapja társaságában. Testvérével, a trónörökös Vilmos herceggel (akivel az utóbbi években szintén elmérgesedett a viszonyuk) azonban nem találkozott. A People egyik forrása korában azt mondta, ez egyáltalán nem is volt tervben.

A Daily Mail ugyanezzel kapcsolatban úgy értesült, hogy Harry „örömmel fogadott volna” egy találkozót a bátyjával, de végül ehelyett „egy londoni hotelben töltötte a kedd éjszakát”. Ennek az lehet az oka, hogy – mint korábban írtuk – a királyi rezidenciákon Harry csak egy külön engedéllyel szállhatott volna meg.

A brit lap forrása szerint a hercegek közös barátja és korábbi mentora, Mark Dyer is igyekszik kibékíteni őket. Vilmost azonban most a szokásos teendői mellett az is leköti, hogy a megműtött feleségével, Katalin hercegnével is foglalkoznia kell.