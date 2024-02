Az utóbbi hetekben több alkalommal is megjelentek információk a sajtóban arról, hogy milyen tűzszüneti tárgyalások zajlanak a felek közt. A legfrissebb információk szerint a Hamász kedden adott választ az egyik ilyen tervezetre.

Benjamin Netanjahu szerdán egy sajtótájékoztatón közölte, mi Izrael álláspontja ezzel kapcsolatban. A kormányfő hangsúlyozta, hogy

a Hamász elleni „totális győzelem” elérhető közelségbe került, és Izraelnek nincs más alternatívája, mint a terorrszervezet teljes megsemmisítése.

Netanjahu azt mondta, hogy a háború vége utáni „másnap” csakis az azt követő nap lehet, amikor „az egész Hamász” megsemmisül.

Ez lett volna az ajánlat lényege

Az izraeli kormányfő szavairól beszámoló Reuters azt is hozzátette, hogy

a Hamász most négy és fél hónapos időtartamú tűzszünetet javasolt volna.

A szervezet ajánlata értelmében az összes túszt is elengedték volna, viszont Izraelnek minden katonát ki kellett volna vonnia Gázai övezetben, és arról is tárgyalásokat kellett volna kezdeni, miként zárulhat le végleg a fegyveres konfliktus. A Hamász e feltételeket arra a tűszüneti javaslatra válaszul írta elő, amelyet izraeli és amerikai hírszerzők fogalmaztak meg, majd katari és egyiptomi közvetítőkkel juttattak el a terrorszervezethez.

A Reuters szerint több forrás is arról számolt be, hogy a Hamász mostanra valamelyest engedett a korábbi követeléseiből, mivel (az előző, egyhónapos fegyverszüneti javaslattal ellentétben) ennek a tűzszünetnek már nem szabták feltételeként a háború végleges rendezését. Most csupán azt követelték, hogy erről is kezdődjenek tárgyalások a tűzszünet idején, és a túszok elengedését ahhoz kötötték, hogy e tárgyalások sikeresen zárulnak-e.

Ugyanakkor Izrael a háború kezdete óta számos alkalommal hangoztatta, hogy nem vonják ki a katonákat, és nem vetnek véget a gázai hadműveletnek addig, amíg a Hamászt teljesen fel nem számolják. Így nem valószínű, hogy belemennének bármilyen, a fentihez hasonló megegyezésbe.