Így bánt el áldozataival Madeleine McCann feltételezett gyilkosa

Pénteken állították bíróság elé Christian Brücknert, akinek a német hatóságok feltételezése szerint benne lehetett a keze Madeleine McCann eltűnésében is – a lánynak még 2007-ben veszett nyoma Portugáliában, történetesen egy olyan városban, ahol korábban Brückner is megfordult. A legutóbbi tárgyaláson ugyanakkor nem ezzel az üggyel kapcsolatban kellett felelnie, hanem egy 72 éves amerikai nő algarvei otthonában történt megerőszakolása, egy 14 éves lány szexuális zaklatása, valamint egy fiatal nő 2004-es megerőszakolása miatt. A férfi jelenleg is hétéves börtönbüntetését tölti, azonban az előbb felsorolt bűncselekményekkel kapcsolatban többrendbeli nemi erőszakkal, valamint két esetben szexuális visszaéléssel vádolják.

A február 23-án tartott tárgyaláson további részletek derültek ki azzal kapcsolatban, a férfi milyen bántalmaknak tette ki áldozatait a 2000 és 2017 között Portugália Algarve partvidékén elkövetett bűncselekmények során. Mint az a tárgyalóteremben elhangzott, Brückner a nemi erőszakot használta fel arra, hogy cselekvőképtelenné tegye áldozatait, mielőtt csapdába ejtette őket a házukban. Volt, akit legalább húsz alkalommal ütött meg ostorral a testén és az arcán, míg két másik áldozat esetében orális kényszerítést alkalmazott, annak ellenére, hogy már öklendeztek – írja a Daily Mail.

Az egyik áldozat, Hazel Behan vallomásából egy hosszabb részletet is felolvastak, mely szerint a férfi hálószobájában, álruhába öltözve támadt rá. Az övével kötözte meg őt, a hajánál fogva rángatta, majd egy kés is előkerült, így attól tartott, hogy levágja a fejét. Ahogy kiderült, Brückner videóra vette a szexuális erőszakot, és orális kényszerítésnek vetette alá őt, még annak ellenére is, hogy közben öklendezni kezdett.

A vádlott a tanúhoz, Behanhez fordult azzal a kérdéssel, hogy: »Félsz, igaz?«, amit a nő valótlanul tagadott. A vádlott ezt követően a zsebéből elővett egy hosszú bőrrojtokkal ellátott ostort, és szisztematikusan a sértettet hátulról, a fenekén ostorozta, ami a vádlott terve szerint jelentős fájdalmat okozott neki. Amikor a megkorbácsolás után ismét megkérdezte a sértettől, hogy fél-e, megtörte az ellenállását, és a vádlott megelégedésére igennel válaszolt

– hangzott el a tárgyaláson.

A 72 éves áldozatra szintén álruhában támadt rá, harisnyát húzott a fejére, és csak a szeme, valamint a szája látszott ki belőle. Az asszonyra úszószemüveget adott, amely szürkére volt festve, hogy ne láthasson ki belőle, megkötözte, megerőszakolta, amelyet ebben az esetben is videóra vett. Később legalább húsz korbácsütést mért a nő testére és arcára.

Az áldozat sikoltozott és sértegette a vádlottat a bűncselekmény elkövetése közben. A vádlott a testi fenyítést követően leült az ágy végére, nagy levegőt vett, levette a maszkját, és a felvétel befejezése előtt egy párnát helyezett a teljesen megrémült nő arcára

– idézték a nő vallomását.

Brückner hasonlóképp bántalmazott egy a 14 éves lányt is, akit megkötözését követően ostorral ütlegelt, megerőszakolt, majd orális kényszerítést hajtott végre rajta, amitől az elhányta magát. A férfi ezt az aktust szintén videóra vette. Ahogy az ügyvédje, Friedrich Fulscher a tárgyaláson elmondta, ügyfele tisztességtelen médiakampány áldozata lett, és eddig semmilyen bizonyítékkal nem tudták alátámasztani a hatóságok, hogy ő rabolta el és gyilkolta meg Madeleine McCannt. Mint kiemelte, a bíróság számára a legnagyobb kihívás ebben az eljárásban az lesz, hogy megszabaduljon az efféle hátsó szándékoktól az igazság feltárása és a felhozott vádakkal kapcsolatos bizonyítékok értékelése során.

„Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”

(Borítókép: Christian Brückner, Madeleine McCann eltűnésének fő gyanúsítottja érkezik a bíróságra 2024. február 16-án Braunschweigben, Észak-Németországban. Fotó: Julian Stratenschulte / Pool / AFP)