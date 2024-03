Halálbüntetésre ítélhetik a moszkvai terrortámadás vádlottjait

A moszkvai merénylet végrehajtásával vádolt négy férfit múlt hét szombaton a brjanszki régióban fogták el az ukrán határ mellett. Az előzetes letartóztatásban lévő vádlottak az előzetes hírek szerint – amennyiben Oroszországban ítélik el őket – életfogytiglani börtönbüntetésre számíthatnak.

Oroszországban 1996 óta moratórium van érvényben a halálbüntetésre,

Belarusz viszont az utolsó olyan európai ország, ahol a mai napig hajtanak végre kivégzéseket.

A moszkvai merénylet 144 halálos áldozata között két belorusz is volt. A The Sun szerint ez is indokot szolgáltathat arra, hogy a gyanúsítottakat a szomszédos országban állítsák bíróság elé Putyin akaratának megfelelően. Mint a lap írja, az orosz elnök ehhez a belorusz elnökkel, Aljakszandr Lukasenkával fenntartott kapcsolatát is felhasználhatja.

Marija Butyina, az Egységes Oroszország párt parlamenti képviselője arról számolt be, hogy

a két ország már tárgyalásokat folytat a terv kivitelezéséről.

A biztonsági tanács helyettese, Dmitrij Medvegyev eddig sem rejtette véka alá azon véleményét, miszerint a terroristákat – és mindenkit, akinek köze volt a brutális támadáshoz – mind egy szálig meg kell ölni.

Elkapták őket. Szép munka volt. Hogy megöljük-e őket? Meg kell ölnünk őket. És meg is fogjuk. Ami még fontosabb, hogy mindenkit megöljünk, aki részt vett [a merényletben]. Az összeset. A megrendelőket, a szimpatizánsokat, a segítőket. Öljük meg mindet

– írta Medvegyev a saját Telegram-oldalán.

Az Igazságos Oroszország párt a héten egyébként népszavazást javasolt a halálbüntetés visszaállításáról Oroszországban. Szergej Mironov, a párt elnöke szerint a párt azt javasolja, hogy a népszavazást szeptember 8-án, egyetlen szavazási napon tartsák meg.

Az Indexen arról is beszámoltunk, hogy Tádzsikisztánban a héten őrizetbe vettek kilenc embert, akit azzal gyanúsítanak, hogy közük lehet terrortámadáshoz és az elkövetőként bejelentkezett militáns iszlamista csoporthoz, az ISIS-hoz.

