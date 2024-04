Orbán Viktor többször is beszélt az utóbbi hónapokban arról, hogy az idei EP-választáson el akarják foglalni Brüsszel. Többek közt a március 15-i beszédében is szót ejtett erről.

A Politico most részletesen írt arról, hogy a mi lehet pontosan a kormányfő terve. Mint írták, Orbán Viktor már sok éve kardoskodik Brüsszellel, de a 2022-es választási győzelem után volt némi változás abban a stratégiában, amit az unióval szemben képvisel:

a kormányfő ugyanis egyre több pénzt és erőforrást csoportosít át Brüsszelbe, azzal a céllal, hogy befolyásolja az uniós közbeszédet.

Ennek legutóbbi példája a brüsszeli Magyar Ház, amely várhatóan idén nyáron kezdi meg a működését. Továbbá az sem előnytelen Orbán Viktor szempontjából, hogy júliustól Magyarország lesz az EU soros elnöke, és hogy az EP-választáson várhatóan erősödni fog a szélsőjobboldal.

Más, mint az eddigiek

A Politico cikkében megjegyezték, hogy Orbán Viktor egy újfajta euroszkeptikus politikusnak számít abban az értelemben, hogy a korábbiakkal szemben ő nem elhagyni akarja az Európai Uniót, hanem a saját képére akarja formálni azt mindenféle politikai kérdésben, az ukrajnai háborútól kezdve a klímaváltozás ellen küzdelmen át a migrációig.

A már említett Magyar Házzal kapcsolatban a Politico megjegyzi, hogy az épület Orbán Viktor brüsszeli „soft power offenzívájának" csak az egyik eszköze a sok közül.

Példaként említik még, hogy a kormányközeli tehetséggondozó intézmény, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) már 2022-ben is megnyitotta brüsszeli részlegét, és az intézményben azóta számos olyan rendezvényt tartottak, amelyeken problémásnak neveztek bizonyos uniós trendeket. Egyebek mellett keddre is beharangoztak egy eseményt, amelyen arra figyelmeztetnek majd, hogy az európai elit egyes tagjai létre akarják hozni az „Európai Egyesült Államokat”, és ezt részint „az emberek háta mögött” teszik szerintük. Továbbá Budapestről kap pénzt a The European Conservative című angol nyelvű lap is.

Szelényi Zsuzsanna – Orbán Viktor egykori politikustársa, aki mára a kritikusává vált – azt mondta, hogy szerinte a miniszterelnök célkitűzése egy olyan vezető magabiztosságát tükrözi, akinek már nincs érdemi ellenzéke Budapesten, miután 2022-ben kétharmados többséggel választották újra a magyar parlamentben. (A cikkben említik ugyan Orbán Viktor új kihívójaként Magyar Pétert, de azt is megjegyzik: egyelőre nem világos, hogy ő valós veszélyt jelenthet-e a miniszterelnökre nézve.)

Orbánnak nem kell aggódnia, hogy odahaza elveszíti a hatalmát, mert irdatlan hatalmat halmozott fel. A céljai most már tágabbak, mint Magyarország. Ez már egy ideje elég nyilvánvaló. Nemcsak a magyarországi rendszerét akarja megvédeni, hanem befolyásolni akarja az európai politikai kultúrát. Brüsszel ennek a sarokköve

– fejtette ki Szelényi Zsuzsanna. Mindeközben Bíró-Nagy András, a Policy Solutions politikai elemzőintézet igazgatója azt mondta: arra még a fideszes kormányfőnek is figyelnie kell, hogy az unió tagja maradjon.

Orbán Viktor kritizálhatja az Európai Uniót, mondhatja, hogy az rossz irányba halad, de nem játszhat Magyarország uniós tagságával. Ez még saját Fidesz-szavazói számára is vörös vonal

– fogalmazott, utalva az ezzel kapcsolatos közvélemény-kutatási eredményekre.

Részben átveheti az ellenőrzést az unió felett – legalábbis egy ideig

A Politico szerint azt, hogy Orbán Viktor miként képzelheti el a saját képére formált uniót, gyakran tükrözi az, hogy milyen kérdésekben használta a vétó eszközét az uniós politikában. Példaként említik, hogy a EU Zöld Megállapodásának részét képezi természetvédelmi törvényt a magyar kormány végig támogatta, majd az utolsó pillanatban, a végső tárgyalás előestéjén mégis bejelentették a vétót – arra hivatkozva, hogy az európai gazdáknak szerintük jogos aggodalmai vannak a javaslattal kapcsolatban, és hogy Brüsszel „irracionális célokat” akar kitűzni, amelyeket a „zöldideológia” motivál.

A lap azt is megjegyezte, hogy Orbán Viktornak Magyarország (nyáron kezdődő) uniós soros elnöksége is jó lehetőséget biztosít a céljai elérésére. Mint írták, a soros elnöknek elvileg semlegesnek kellene maradnia, és félre kellene tennie a saját nemzeti érdekeit, de sokan arra számítanak, hogy

Orbán Viktor ehelyett a saját célkitűzéseit igyekszik megvalósítani majd ebből a pozícióból.

A kormányzat eddigi kommunikációja és lépései alapján úgy vélik, hogy a soros elnökség elsősorban a migráció visszaszorítása és az Európai Unió balkáni bővítése terén tehet előrelépéseket, viszont a zöldügyeket valószínűleg hátrébb fogják sorolni.

Hozzátették: bár az Európai Parlament kezdeményezte, hogy Magyarországot fosszák meg az uniós elnökségtől, Orbán Viktor ezzel nem sokat fog foglalkozni, és az elnökség alatt valamelyest ellenőrizheti az unió politikáját is. Ezáltal pedig nemzetközi szereplővé válhat, pont abban az időben, amikor az Egyesült Államokban is elnököt választanak.