Mint megírtuk, Izraelt szombaton, késő este támadás érte Irán részéről.

Ez az első alkalom, hogy a két állam közt ilyen szintű közvetlen összecsapás történt a gázai konfliktus kirobbanása óta (Irán eddig többnyire csak közvetve, vagyis az általuk támogatott milíciákon keresztül támadta Izraelt). Utóbb az is kiderült, hogy pontosan hány eszközt vetettek be az irániak Izrael ellen.

Ennyi támadást védtek ki az amerikaiak

Arról már korábban is írtunk, hogy a támadás előtt az Egyesült Államok közölte: ha Irán valóban elindítja az eszközöket, akkor ők is segítenek kivédeni a támadást.

Az amerikaiak tartották is az ígéretet, és részt vettek az iráni támadás kivédésében. A CNN két amerikai tisztviselőtől úgy értesült, hogy

az amerikai erők több mint 70 drónt és legalább három ballisztikus rakétát lelőttek.

Utóbbiakat a Földközi-tengeren állomásozó hadihajóik lőtték le (az Egyesült Államoknak jelenleg két olyan rombolója van a térségben a CNN szerint, amelyek képesek a rakéták, drónok elleni védekezésre). Ezenkívül amerikai vadászgépek is részt vettek az akcióban, a drónokat ezek segítettek lelőni az izraelieknek – közölte az egyik tisztviselő a CNN-nel.

Joe Biden nem támogatja a válaszcsapást

Az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden a Fehér Házban ülésezett éjjel a Nemzetbiztonsági Tanáccsal. Hajnalban pedig telefonon beszélt Izrael miniszterelnökével a rendkívüli helyzetről.

A Fehér Ház a megbeszélésről kiadott közleményben azt írta, hogy Joe Biden is megerősítette: segítettek kivédeni az Izrael elleni „példátlan támadást”.

Izrael figyelemreméltó képességről tett tanúbizonyságot, hogy képes megvédeni, és legyőzni még a példátlan támadásokat is – egyértelmű üzenetet küldve ellenségeinek, hogy nem tudják hatékonyan fenyegetni Izrael biztonságát

– írták a közleményben, amelyben azt is hozzátették: Biden és a nyugati vezetők dolgoznak azon, hogy koordináljanak egy „egységes diplomáciai választ” az iráni támadásra – amiből arra lehet következtetni, hogy katonai válaszra egyelőre nem készülnek a felek.

Mindezt utóbb megerősítette az is, amit az NBC News közölt Biden és Netanjahu beszélgetéséről. Nekik három amerikai tisztviselő beszélt arról, hogy

BIDEN NÉGYSZEMKÖZT KÖZÖLTE A KORMÁNYFŐVEL: AGGÓDIK AMIATT, HOGY IZRAEL EGY NAGYOBB KONFLIKTUSBA SODORHATJA BELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT.

A beszélgetésükről a CNN is további részleteket osztott meg: eszerint Biden azt is közölte, hogy ha Izrael válaszcsapást indít, akkor ők abban nem vesznek részt. Sőt, az Axios hírportál szerint Biden azt is közölte, hogy az Izraeliek saját válaszcsapását sem támogatja.

Az amerikaiak szerint eszkalálódhat a konfliktus, ha Izrael válaszol

Az NBC szerint amerikai tisztviselők attól is tartanak, hogy Izrael elhamarkodott és nem megfelelő választ adhat Irán csapására, amivel még tovább eszkalálhatják a konfliktus. Mint írták, az amerikai fél már azt sem találta megfelelőnek, ahogy Izrael a Gáza elleni hadműveletet lefolytatta, valamint azt a damaszkuszi csapást sem, amely a mostani iráni támadás közvetlen előzménye volt.

Nem hiszem, hogy volt stratégiájuk. Az izraeliek nem mindig a legjobb stratégiai döntéseket hozzák

– mondta az NBC News-nak nyilatkozó tisztviselők egyike a damaszkuszi akcióról. Mindemellett az amerikaiak is úgy látják, hogy Izrael egyelőre nem készül teljes körű háborúra Irán ellen.

Biden összehívta a G7-eket is

Frissítés: a BBC közlése szerint Joe Biden a világ hét iparilag legfejlettebb demokratikus országát (G7-csoport) is összehívta a történtek miatt. Ezen az ülésen lehet szó arról az egységes diplomáciai válaszról, amelyet Irán támadására adnak majd.

Az elnök azt is megjegyezte, hogy amerikai katonákat vagy létesítményeket egyelőre nem ért támadás, de „továbbra is éberek marad mindenféle fenyegetéssel szemben”.

Nem fogunk habozni, hogy megtegyünk minden szükséges intézkedést az embereink védelmében

– tette hozzá Joe Biden.