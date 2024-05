Csütörtök próbanap volt az Egyesült Államok–Izrael-viszonyban, miután Joe Biden amerikai elnök kijelentette, hogy az USA nem szállít fegyvereket Izraelnek, ha jelentős offenzívát hajt végre Rafahban. A Hamász és Izrael delegációja, valamint a közvetítők – köztük a CIA vezetője is – elhagyta Egyiptomot, a kairói tűzszüneti és fogolycsere-tárgyalásokat.

Hétfő este az izraeli hadsereg közölte, hogy „célzott csapásokat” hajtott végre Rafah keleti részén. A hadművelet során húsz Hamász-terroristát öltek meg, és három alagútaknát fedeztek fel. Az izraeli hadsereg egyik tisztségviselője szerint az ott tartózkodott emberek túlnyomó többsége elhagyta az evakuációs övezetet.

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy amennyiben az izraeli hadsereg szárazföldi egységei bevonulnak a Gázai övezet déli részén található Rafah városába, felfüggeszt bizonyos izraeli fegyverszállításokat. A rengeteg civil áldozattal járó bombázások egyre kevésbé tetszenek az amerikai közvéleménynek, így a nyomás alá helyezett Biden kénytelen lépéseket tenni.

Az ENSZ palesztin menekültekkel foglalkozó ügynöksége szerint hétfő óta mintegy nyolcvanezer ember menekült el Rafahból. Izrael ENSZ-nagykövete azt mondta, hogy az ország „nagyon csalódott” Biden kijelentései miatt.

Lord Cameron brit külügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Királyság nem támogatna egy nagyobb izraeli hadműveletet Rafahban, „hacsak nem áll rendelkezésre egy nagyon világos terv arra vonatkozóan, hogy miként lehet megvédeni az embereket és életeket menteni”.

Minden oldalról elhagyták Kairót

A Hamász felfüggesztette a kairói tűzszüneti és fogolycsere-tárgyalásokat Izraellel amiatt, hogy utóbbi elindította szárazföldi támadását a Gázai övezet déli határán található Rafah város ellen. Emiatt el is utaztak az egyiptomi fővárosból mind a felek, mind a közvetítők. Erről Izzat ar-Risek, a Hamász politikai irodájának egyik tagja számolt be. A Hamász küldöttsége a katari Dohában konzultál a csoport vezetőivel – értesült a BBC.

Azt a megállapodástervezetet, amelyről most tárgyaltak, Katar és Egyiptom mint közvetítők dolgozták ki. A Hamász módosítani akart rajta, de Izrael ezt nem fogadta el.

Így a közvetett tárgyalások minden résztvevője – A HAMÁSZ-DELEGÁCIÓ MELLETT amerikai részről a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetője, valamint az izraeli delegáció – távozott Kairóból.

A Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet szerint a Hamász továbbra is érdekelt a tárgyalások folytatásában, a rafahi hadművelet miatt állt el azoktól. Ezt a Hamászt képviselő Izzat ar-Risek is megerősítette, hozzátéve, hogy a szervezet továbbra is jó kiindulópontnak tartja a közvetítők tűzszüneti javaslatát – írja az MTI.

A Hamász fegyveresei továbbra is fogva tartanak 132 olyan izraelit a Gázai övezetben, akit tavaly október 7-i terrortámadásuk alkalmával túsznak elhurcoltak oda. Nem lehet tudni, hogy mind a 132-en életben vannak-e.

„Ha egyedül kell kiállnunk, akkor egyedül fogunk”

Csütörtök este Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy „ha egyedül kell kiállnunk, akkor egyedül fogunk”. Az elnök héber nyelvű videónyilatkozatot tett közzé X-oldalán.

A függetlenség napjának estéjén vagyunk. A 76 évvel ezelőtti függetlenségi háborúban kevesen voltunk a sokak ellen. Nem voltak fegyvereink, fegyverembargó volt Izrael ellen, de a szellemi erőnk, a hősiességünk és a bennünk lévő egység segítségével győztünk. Ma sokkal erősebbek vagyunk. Elszántak vagyunk, és egységesen legyőzzük ellenségeinket és azokat, akik ártani akarnak nekünk. Ha egyedül kell kiállnunk, akkor egyedül fogunk kiállni. Már mondtam, hogy ha kell, foggal, körömmel fogunk harcolni

– fogalmazott Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke.

אם נצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד וננצח. pic.twitter.com/PBlPBH8u6Y — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 9, 2024