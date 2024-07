Az Egyesült Államokban is egyre nagyobb bajban a légi közlekedés

Az Egyesült Államokban is egyre több panasz érkezik a légi közlekedés kiszolgálóira a késéses és a járattörlések miatt. Az utóbbi két évben folyamatos növekvő tendenciát mutatnak mindkét esetben, ráadásul a Közlekedésügyi Minisztérium szerint minél több utas jön rá arra, hogy hogyan tehet panaszt, annál nagyobb bajban lesznek a légitársaságok.

A légi közlekedés a 2023-as évben még nehezebbé vált, ha az amerikai kormányhoz benyújtott fogyasztói panaszok számát vesszük alapul. A közlekedési minisztérium pénteken közölte, hogy 2023-ban közel 97 ezer panasz érkezett, szemben az egy évvel korábbi mintegy 86 ezerrel – írta meg az AP.

A minisztérium szerint olyan sok panasz érkezett, hogy júliusig tartott, amíg átválogatták a beadványokat és összeállították a számokat.

Ez a légitársaságokkal kapcsolatos fogyasztói panaszok legmagasabb száma 2020 óta, miután a koronavírus-járvány miatt leállt a légi közlekedés. A panaszok számának növekedése annak ellenére következett be, hogy a légitársaságok jóval kevesebb amerikai járatot töröltek – a FlightAware adatai szerint tavaly 116 700-at, vagyis az összes járat 1,2 százalékát, míg 2022-ben mintegy 210 500-at, vagyis 2,3 százalékot. A késések azonban tavaly is makacsul magasak maradtak, az összes járat mintegy 21 százalékát érintették.

IDÉN EDDIG VISZONYLAG KEVÉS JÁRATTÖRLÉS TÖRTÉNT – AZ ÖSSZES JÁRAT MINTEGY 1,3 SZÁZALÉKA –, DE A KÉSÉSEK ARÁNYA MÉG MINDIG 21 SZÁZALÉK KÖRÜL MOZOG.

Tavaly az összes panasz több mint kétharmada amerikai légitársaságokra vonatkozott, egynegyedük pedig külföldi légitársaságokra. A fennmaradó panaszok többsége az utazási irodákra és utazásszervezőkre. A fogyatékkal élő utasokkal való bánásmóddal kapcsolatos panaszok több mint negyedével nőttek 2022-hez képest. A diszkriminációval kapcsolatos panaszok, bár kis számban, de szintén emelkedtek, a legtöbbjük faji vagy nemzeti hovatartozásra vonatkozott.

A Közlekedési Minisztérium szerint a panaszok számának növekedése részben annak köszönhető, hogy több fogyasztó tud a jogairól és a panaszbejelentés lehetőségéről. A minisztérium közölte, hogy segített a Southwest Airlines ügyfeleinek több mint 600 millió dollár visszatérítésben és kártérítésben részesülni, miután a légitársaság 2022 decemberében közel 17 000 járatot törölt. A Southwest 35 millió dolláros bírságot is fizetett.

A légitársaságok sokkal több panaszt kapnak olyan utasoktól, akik nem tudják, hogyan kell, vagy nem veszik a fáradságot, hogy panaszt tegyenek a kormánynál, de a légitársaságok nem hozzák nyilvánosságra ezeket a számokat.

A Közlekedési Minisztérium modernizálja panaszfelvételi rendszerét, amely a hivatal szerint segít majd abban, hogy jobban felügyelje a légiközlekedési ágazatot. A minisztérium azonban a panaszok számát most sok hónapos késéssel teszi közzé. A 2023 második félévére vonatkozó adatokat csak pénteken adta ki.

Magyarországon sem jobb a helyzet, sőt!

Ahogy arról mi is beszámoltunk az Indexen, a hazai légi közlekedéssel – és a Budapestre eljutni kívánó járatokkal – sincs minden rendben az elmúlt időszakban, utasok ragadtak külföldön és a Liszt Ferenc váróiban egyaránt, de még a válogatott Eb-meccseire is alig, vagy egyáltalán nem értek oda az utolsó pillanatban indulók. A Wizz Air megszólalásában a légiirányítást hibáztatta első körben, aztán végül csak kiderült, hogy ennél azért jóval nagyobb a probléma és valószínűleg őszig ez nem is fog javulni.

Mi is utánajártunk, hogy mi okozhatja a késéseket, de persze ettől nem nyugodtak meg sem az utasok, sem a szakma, sem a kedélyek. Az időjárással és a résidőproblémákkal nem tudnak mit kezdeni a légitársaságok, de a HungaroControl cáfolja, hogy az emberhiány okozná a problémákat. Szerintük, ha Budapesten múlna, akkor fele ennyi késés sem lenne. Ettől függetlenül a probléma valós, Orbán Viktor elmondta pénteki interjújában, hogy nem tűrik tovább azt, ahogy az utasokkal bánnak a reptereken: étlen-szomjan, a földön alva, tájékoztatás nélkül hagyva őket.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter emellett újabb fogyasztóvédelmi vizsgálatokat indított a légitársaságok ellen – szintén azért, ahogy az utasokkal bánnak –, a kormány pedig merész lépésre szánta el magát és pénteken Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter berendelte a HungaroControl vezetőjét, hogy minél előbb pontot tegyenek az ügy végére.