Az ellenzék csalással vádolja az izraeli miniszterelnöki hivatal tanácsadóját, mert titkos információkat szivárogtatott ki a külföldi médiának. Ezt az ellenzék hamisítványnak véli, hogy a kormány elodázza a gázai tűzszünetet. Emellett a túszok hozzátartozói is folyamatosan számon kérik Benjamin Netanjahun, hogy nem tesz eleget a túszok kiszabadítása érdekében.

Az izraeli rendőrség letartóztatta Benjamin Netanjahu egyik vezető tanácsadóját, mert titkos információkat szivárogtatott ki a külföldi médiának. Ellenzéki vezetők azonban úgy vélik, hogy a hírszerzés által megszerzett információ hamisítvány, mellyel meg akarták akadályozni a gázai tűzszünet tető alá hozását − írta meg a CNN.

A hírszerzői adatok szerint az izraeli miniszterelnöki hivatal munkatársa azt terjesztette, hogy a Hamász által fogva tartott túszok kicsempészését tervezik a Gázai övezetből az egyiptomi határon keresztül, és az izraeli társadalmat megosztottá teszi, hogy nyomást gyakoroljanak Benjamin Netanjahura a túszok szabadon bocsátása és a tűzszünet mielőbbi aláírása érdekében.

A kihallgatott személyek között van az az Eliezer Feldstein, akit titkos hírszerzési információk kiszivárogtatásával vádolnak, melyet egy vasárnapi bírósági végzés alapján csökkenthették a zsidó állam tárgyalási lehetőségeit a gázai túszok kiszabadítására.

Az elnöki hivatal szóvivője tagadta, hogy tőlük származna az információ, és hogy a „szóban forgó személy soha nem vett részt nemzetbiztonsági megbeszéléseken.” Emellett nevetségesnek nevezték azt az állítást, amely szerint ez az eset befolyásolta volna a túsztárgyalásokat.

A túszok családtagjai és az ellenzék is kritizálja a kormányt

Jair Lapid ellenzéki vezető vasárnap azzal vádolta a miniszterelnöki hivatalt, hogy „hamisított titkos dokumentumokat szivárogtatott ki, hogy megtorpedózza a túszalku lehetőségét – hogy a közvéleményt befolyásoló akciót alakítson ki a túszok családjai ellen”.

A Gázában fogva tartott túszok családjai azzal vádolják Netanjahut, hogy többször is meghiúsította a Hamásszal való megállapodást, mert úgy vélik, hogy a gázai háború befejezése választások megtartására kényszerítené a miniszterelnököt. A miniszterelnök tagadja a vádakat.

A kiszivárogtatást két szeptemberben megjelent cikk tartalmazza, a Jewish Chronicle és a Bild izraeli hírszerzési forrásokra hivatkozik, melyek a zsidó államban zajló tüntetések közepette jelentek meg, melyek tűzszüneti megállapodásra és túsztárgyalásra szólította fel az izraeli kormányt.

Szeptember elsején hat túszt is holtan találtak, amely után Benjamin Netanjahu sajtótájékoztatót tartott, ahol egy Hamász-dokumentumra hivatkozott. Az elnök arra utalt, hogy nem fog engedni a nyomásnak, valamint a Gázai övezet és Egyiptom között lévő folyosót ellenőrizni kell, mert a túszok mellett a Hamász vezetői is erre hagyhatják el a területet.

Szeptemberben az izraeli hadsereg szóvivője, Daniel Hagari tagadta ezeket az információkat, annak ellenére, hogy a Bild szerint a Hamász korábbi vezetője, Jahja Szinvár írta, hogy miként osszák meg az izraeli közvéleményt. Szeptember 8-án az IDF közölte, hogy nem a palesztin szervezet vezetője, hanem alacsonyabb rangú tagjai írták.

Vasárnap azonban a túszok hozzátartozói a miniszterelnöki hivatalt vádolták azzal, hogy csalás történt, és a kormány nem tesz meg minket azért, hogy kiszabadítsák a fogva tartottakat. Izraeli ellenzéki vezetők is kritizálják a kormányt, sőt bűncselekménynek nevezik. Még azt is megkérdőjelezték, hogy akár szándékos is lehet a kiszivárogtatás.