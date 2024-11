Izrael miniszterelnöke elismerte, hogy köze volt a csipogós támadásokhoz

Benjamin Netanjahu miniszterelnök a vasárnapi heti kabinetülésen először ismerte el, hogy Izrael állt a Hezbollah elleni szeptemberi csipogós támadások mögött – írja a The Times of Israel héber médiának kiszivárgott idézetekre hivatkozva. Ezt egy izraeli tisztviselő a CNN-nek is megerősítette.

A csipogórobbantások azután történtek, hogy a Hezbollah terrorcsoport csaknem egy éve szüntelenül rakéta- és dróntámadásokat intézett Izrael ellen, amelyek egy nappal a Hamász október 7-i mészárlása után kezdődtek, és mintegy 60 ezer lakos evakuálásához vezettek a Libanonnal határos észak-izraeli városokból.

A csipogós műveletet és Naszrallah (Hezbollah-vezér) likvidálását a védelmi intézmény magas rangú tisztviselőinek és a politikai vezetés felelőseinek ellenállása ellenére hajtották végre

– mondta állítólag Netanjahu, célozva a nemrég elbocsátott védelmi miniszterre, Joáv Gallantra.

Netanjahu és Gallant többször is összetűzésbe kerültek a közös kormányzásuk alatt. 2023 márciusában Netanjahu kirúgta Gallantot egy nappal azután, hogy az akkori védelmi miniszter a kormány vitatott igazságügyi átalakítási tervei jogalkotási folyamatának szüneteltetésére szólított fel, ami szerinte olyan megosztottságot okozott, amely veszélyeztette a nemzetbiztonságot.

Kevesebb mint egy hónappal később azonban visszahelyezték, és akkor is a védelmi minisztérium élén állt, amikor a Hamász tavaly október 7-én elkövette halálos terrortámadását Izrael déli részén.

Gallant keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy végül azért rúgták ki, mert álláspontja szerint szükség van a haredi férfiak behívására az izraeli hadseregbe, a gázai túszok hazahozatalára, valamint a Hamász október 7-i terrortámadása és az azt követő háború miatt állami vizsgálóbizottság felállítására.

Netanjahu az izraeli biztonsági erőket hibáztatta, amiért nem látták előre a Hamász október 7-i mészárlását, és ellenállt az azt megelőző események állami vizsgálóbizottság általi kivizsgálásának.

Izrael nyilvánosan nem vállalta a felelősséget a Hezbollahot célzó támadásért, amelynek során szeptember 17-én és 18-án két hullámban csipogók és adó-vevő készülékek robbantak fel, legalább 39 ember halálát okozva.

Libanon szerint a támadásban közel 3000-en sebesültek meg. Az áldozatok száma nem tett különbséget a civilek és a terrorcsoport tagjai között, és a sebesültek között volt Teherán libanoni nagykövete, Mojtaba Amani is. A Hezbollah egyik tisztségviselője egy héttel később a Reutersnek azt mondta, hogy a támadások miatt a csoport 1500 harcosa vált harcképtelenné sérülései miatt, sokan megvakultak, vagy lelőtték a kezüket.

A robbantásokat izraeli légicsapások sorozata követte, amelyek a Hezbollah parancsnoki struktúrájának nagy részét, köztük Naszrallahot is kiiktatták, valamint egy folyamatban lévő korlátozott szárazföldi művelet Dél-Libanonban, amelynek célja a terrorcsoport által az Izrael északi határ menti településeire jelentett közvetlen fenyegetés megszüntetése.

Netanjahu az iráni fenyegetésről beszélt telefonon Trumppal

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Donald Trumppal, az amerikai elnökválasztás győztesével beszélt telefonon az iráni fenyegetésről – jelentette a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatal vasárnap – közölte az MTI.

A hivatal közleménye szerint Netanjahu az elsők között hívta fel a republikánus párt győztes jelöltjét. Az izraeli miniszterelnök

meleg és szívélyes jellegű beszélgetésükön gratulált Trumpnak a választási győzelméhez, és megállapodtak abban, hogy együtt fognak dolgozni Izrael biztonságáért, és megvitatták az Izrael elleni iráni fenyegetés ügyét is

– hangsúlyozta a miniszterelnöki hivatal.

Benjamin Netanjahu a heti kormányülésen vasárnap az mondta, hogy az elmúlt napokban háromszor beszélt Donald Trumppal, a jövendő és volt amerikai elnökkel. „Egyformán látjuk az iráni fenyegetést annak minden összetettségével és veszélyével. Az Izrael előtt álló nagy lehetőségeket is látjuk a béke és annak kiterjesztése ügyében és más területeken” – jelentette ki az izraeli kormányfő.

Ron Dermer, a stratégiai ügyek minisztere ezen a héten az Egyesült Államokba látogat, ahol várhatóan találkozik Donald Trumppal és vezető tanácsadóival. Ez lesz az első találkozó izraeli vezetők és a januárban hivatalba lépő új amerikai kormány emberei között.

Dermer várhatóan megvitatja Trumppal és tanácsadóival a gázai és libanoni háború kérdését, az Izrael és Irán közötti feszültség ügyét és az Ábrahám-egyezmények kiterjesztésének lehetőségét, valamint az Izrael és az arab világ más országai közötti normalizáció folyamatait.

Vasárnap a katonai rádióban arról számoltak be, hogy Ron Dermer a közelmúltban Moszkvában járt, ahol elsősorban a háború utáni rendezés kérdéseiről, főként az északi, libanoni front ügyeiről, az esetleges tűzszünet követelményeiről folytatott eszmecserét.

(Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök 2023. március 16-án Berlinben, Németországban. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)