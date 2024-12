Az amerikai vezérigazgató gyilkosa nem volt ügyfél a rendőrség szerint

A UnitedHealthcare vezérigazgatójának, Brian Thompsonnak a meggyilkolásával vádolt férfi nem volt az egészségügyi biztosító ügyfele a New York-i rendőrség szerint. Joseph Kenny az NBC-nek adott csütörtöki interjújában árulta el, hogy Luigi Mangione mindössze egy nála talált feljegyzésben említette meg a cég nevét, és tudhatott arról, hogy a UnitedHealthcare New Yorkban tartja éves befektetői konferenciáját − számolt be róla az AP News.

Luigi Mangione-t Pennsylvaniában vették őrizetbe hétfőn, amikor egy altoonai McDonald'sban észrevették, és jelezték a rendőrségnek.

Ügyvédje szerint ártatlannak akarja vallani magát, mert még nem látott olyan bizonyítékot, amely ügyfelét összekapcsolná a bűncselekménnyel. Ennek ellenére sajtóértesülések szerint az altoonai rendőrök a férfinál egy fegyvert, hangtompítót és a fegyveres által használtakhoz hasonló hamis személyi igazolványokat találtak.

Alig öt nap alatt fogták el Brian Thompson gyilkosát

December 4-én Luigi Mangione kora reggel a New York-i szálloda előtt várakozott Brian Thompsonra, a United Healthcare vezérigazgatójára, ahol az amerikai egészségbiztosító befektetői konferenciát tartott. Hátulról megközelítette a vállalat vezetőjét, majd több lövéssel meggyilkolta. Ezt követően elfutott a helyszínről, majd biciklivel a Central Parkba hajtott. A biztonsági kamerák felvételei rögzítették, amint kilép a parkból, és taxival egy észak-manhattani buszpályaudvarra megy, ahonnan a rendőrség szerint busszal menekült tovább.

A gyilkosságot videófelvétel is rögzítette, melyet időközben eltávolítottak az X-ről. Később több olyan felvétel is napvilágot látott, ahol látható Luigi Mangione arca, mely megkönnyítette az elfogását. A rendőrség szerint a férfi óvatlan volt, amikor egy női alkalmazottal flörtölt a New York-i Upper West Side-on lévő egyik szállodánál.

A bűncselekmény elkövetése utáni harmadik napon már a hátizsákját is megtalálták a nyomozó hatóságok, de akkor még semmit sem tudtak az elkövetőről, ezért magas jutalmat ajánlottak fel annak, aki „a bűncselekményért felelős személy letartóztatásához és elítéléséhez vezető információkkal” tud szolgálni.

A nyomozás egyre többet derít ki az elkövető kilétéről

Elfogása után azonban egyre több információ került ki Luigi Mangione-ról, többek között az is, hogy miként készült az a fegyver, mellyel a gyilkosságot elkövette. Októberben még a közösségi oldalakon keresték a férfit, akit szerény és könnyen megközelíthető embernek jellemzett egyik gimnáziumi osztálytársa, akinek ugyan megvolt mindene, mégsem volt sznob.

Luigi Mangione egy tehetős, Baltimore környéki családból származik, akik főként idősotthonokat üzemeltetnek, de egy countryklubot is működtetnek. A család egy közel 4,5 millió dolláros vagyonnal rendelkező alapítványnak a tulajdonosa.

Mangione egy kizárólag fiúknak fenntartott elit gimnáziumban folytatta tanulmányait, ahol végzősként ő mondta a búcsúbeszédet. Bár korábban szavazóként is regisztrált az Egyesült Államokban, pártszimpátiája nem ismert.

(Borítókép: Luigi Mangione Hollidaysburgben, Pennsylvania államban 2024. december 10-én. Fotó: Eduardo Munoz / Reuters)