Ötvenkét év múlva kerülhet feltételesen szabadlábra a southporti késes támadás elkövetője

A southporti gyilkosság elkövetőjét, Axel Rudakubanát legalább 52 éves börtönbüntetésre ítélte a bíróság, azonban a bíró közölte, hogy a férfi soha nem fog szabadulni. A 18 éves elkövető bűnösnek vallotta magát három gyermek meggyilkolásában, valamint további nyolcat tervezett megölni 2024. július 29-én Leanne Lucas jógaoktatóval és John Hayes üzletemberrel együtt − írja a Sky News.

A bíró életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki, de a gyilkos nem volt nagykorú a támadás elkövetésekor, ezért tényleges életfogytiglani ítéletet nem kaphatott. Kiemelte, hogy sokkot és felháborodást okozott az eset a közvéleménynek.

A gyilkos azt mondta őrizetbe vétele után, hogy örül a sok halálos áldozatnak, és elégedett tettével. Nem tanúsított megbánást a bíró szerint, valamint Rudakubana beismerte, hogy előre megfontolt támadást követett el. Ugyan 70 évesen feltételesen szabadlábra helyezhetik, de a bíró úgy véli, nem fog a férfi szabadulni.

Az elkövető 17 évesen egy konyhakéssel végzett áldozataival, amelyet illegálisan vásárolt. A rendőrség még a helyszínen elfogta, majd később egy ricint tartalmazó dobozt is találtak nála, valamint a gyilkos fegyver mellett egy machetét is.

A rendőrség szóvivője azt nyilatkozta, hogy nem politikai vagy vallási alapon hajtotta végre a férfi a támadást. A brit kormány azonban vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy miért nem ismerték fel az elkövető által jelentett kockázatot, valamint Keir Starmer miniszterelnök azt közölte, hogy megfontolja a terrorizmus fogalmának megváltoztatását.

A gyilkos már korábban is a hatóságok látókörébe került, többek között azért, mert iskolai számítógépeket használt erőszakos cselekmények kutatására. 2019-ben még az iskolából is kirúgták, mert kést hordott magával, de később egy hokiütővel támadt rá iskolatársára. A szülei is többször hívták a rendőrséget viselkedése miatt, de rendszeresen hordott kést magával.