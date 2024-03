A Mi Hazánk EP-listájának bemutatásakor Dúró Dóra úgy fogalmazott, hogy Borvendég Zsuzsanna jelenleg Magyarország legnépszerűbb történésze, ezért pártjuk első számú európai parlamenti képviselőjelöltje.

Skrabski Fruzsina, a Novák Katalin mellett kitartó elnöki tanácsadó szerint elgondolkodtató, hogy a tudományos területen tevékenykedő kutató miért vállal szerepet a politikai életben, amit a Pesti Srácoknak fejtett ki a történész.

Borvendég Zsuzsanna szerint kell lennie választási lehetőségnek

„Egy többpárti demokráciában kell legyen választási lehetőség és jelenleg nincs. Ez torzulásokhoz vezet. Nem tesz jót senkinek, különösen a hatalomban lévőknek nem. A balliberális oldalon lévő politikai alakulatok értelmezhetetlen szintet képviselnek, beszélni is felesleges róluk. Viszont a torzulásokról valahogy jelzéseket kell küldenünk, ez minden magyar írástudó felelőssége” – fogalmazott Borvendég Zsuzsanna a lapnak.

Azt is elárulta, hogy a felkérés először meglepte, „sokkolta”, majd miután átbeszélték férjével, arra jutottak, hogy a politikai szerepvállalással is azt kell csinálnia, mint történészként: „szolgálni a hazámat és a nemzetemet, védeni a tradicionális értékeket és kiállni a magyar érdekekért.”

Arra a felvetésre, hogy az elmúlt hetekben a politikában két sikeres nő is lemondott, emiatt nem tart-e attól, hogy őt is „ledarálja”, azt felelte: ugyan nem tudja, mi következik, de félni nem szokása, a nemzetközi színtéren kell képviselnie a magyar érdekeket. Azt is megemlítette, hogy a kutatás szenvedély számára, aminek nem fordít hátat, úgy véli ezen a területen is kibővülnek lehetőségei.

Skrabski Fruzsina: A politika rideg világ

A volt elnöki tanácsadó Borvendég Zsuzsanna lépését véleményezve – amellett, hogy elismerte a történész munkásságát – azt is kifejtette a közösségi oldalán, hogy a Mi Hazánk Mozgalommal kapcsolatban vannak aggályai.

Engem a halálbüntetés és a covidtagadás zavar bennük leginkább, meg hogy a baloldallal együtt meneteltek kegyelmi ügyben, de azért mégis ők az egyetlen alternatíva, ha Gyurcsányt ki akarod kerülni, de kicsit oda szeretnél pofozgatni a Fidesznek

– jegyezte meg a korábbi köztársasági elnök tanácsadója, aki a kegyelmi ügy után többek ellentétben kijelentette, hogy kiáll Novák Katalin mellett, sőt nemrégiben úgy nyilatkozott: a lemondott államfő „újult erővel, üstökösként tér majd vissza”.

Skrabski Fruzsina civilként a gyermekvállalásra ösztönző Három Királyfi, Három Királylány nevű alapítvány kuratóriumi elnöke. Mint mondta, a szervezet tárt karokkal várja Novák Katalint, ha ő úgy gondolja, hogy éppen erre van szüksége.

A gyermekszületés ösztönzése, a családok támogatása számunkra fontos ügy, Katalinnak is, civilként biztosan dolgozna hasonlóan fontos célokért. A politika rideg világ, ezt sajnos tapasztalhatta, a civil élet azonban sokkal szabadabb és örömtelibb

– fogalmazott az újságíró.

