Három fideszes politikus hazatér Brüsszelből – írja a Politico. A nagyobbik kormánypárt EP-listáján ugyanis nem szerepel majd Hidvéghi Balázs, Tóth Edina és Bocskor Andrea.

Tóth Edina, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az EP környezetvédelmi szakbizottságának jelentéstevője volt, elsősorban környezetvédelmi és klímavédelmi témákban szólalt fel, legutóbb például arra figyelmeztetett – a termékek zöld címkézésekor mondott beszédében –, hogy az úgynevezett zöldre festés jelensége az utóbbi időben egyre nagyobb teret nyert.

Bocskor Andrea, a Fidesz kárpátaljai európai parlamenti képviselője többek között arról lehet ismeretes, hogy Tusnádfürdőn a közösségek vezetőinek elmondta: az orosz agresszió mindenki hitét megrendítette, és mindent megváltoztatott a közösség életében. Sajnálatosnak tartotta, hogy évek óta a kárpátaljai magyar közösség van a legrosszabb helyzetben, és alapvető érdeknek nevezte, hogy a háború mielőbb befejeződjön. Mint akkor fogalmazott:

A tény, hogy Oroszország arra hivatkozva támadta meg Ukrajnát, hogy az ott élő oroszokat akarja megmenteni, az egész kisebbségi jogvédelmet hitelteleníti.

Hidvéghi Balázst, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét korábban a kormánypártok főpolgármester-jelöltje, Szentkirályi Alexandra kérte fel kampányfőnökének.

Gyengült a Fidesz, erősödött az ellenzék

Jelenleg a Fidesznek és a KDNP-nek együtt 13 képviselője van. Ez a mérték sokáig stabilnak is tűnt, de múlt hónapban már eggyel kevesebb mandátumot vetítettek előre nekik, ez most újabb egy pozícióval csökkent. Ez azt jelenti, hogy ha most tartanák a választásokat, akkor tíz fideszes és egy kereszténydemokrata képviselő szerezne ötéves megbízatást.

A Demokratikus Koalíció mandátumszáma múlt hónapban a korábbi kettőről felugrott ötre, most pedig négy székben bízhatnak. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a mérés még nem tartalmazza, hogy a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös lista állítását jelentette be.

Az előrejelzés szerint két mandátummal kalkulálhat a Mi Hazánk, míg a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egy-egy képviselőt küldhet Brüsszelbe. Emellett ugyancsak jutna egy mandátum a Vona Gábor által vezetett Második Reformkor Pártnak is.

