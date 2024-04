Deutsch Tamás elmondta, hogy a Fidesz országos elnöksége „győztes csapatot” akart összeállítani az EP-választásra.

„Már most látható, hogy az elmúlt időszak rendkívül durva politikai zsarolásai ellenére még soha annyi brutális erejű támadás nem érte Magyarországot és a magyar szuverenitást, mint amire az elkövetkező években számítani lehet” – hívta fel a figyelmet.

Emiatt egy olyan EP-delegáció összeállítására volt szükség, amelyik valóra tudja váltani, hogy az ötödik EP-választásokon is a Fidesz és a KDNP csapata győz, és az azt követő ötéves ciklusban képes szembeszállni a támadásokkal, és megvédeni a magyar szuverenitást

– mondta Deutsch Tamás.

Hangsúlyozta, hogy azon két határon túli magyar nemzeti közösség esetében, akik nem európai uniós tagországban élnek, különös jelentősége van annak, hogy a Fidesz–KDNP listáján a vajdasági és a kárpátaljai magyarság képviselője is ott lehet az európai döntéshozatalnál. Különösen fontos ez most, amikor „lendületet kell adni a Nyugat-Balkán és azon belül is Szerbia uniós csatlakozásának” – tette hozzá.

Deutsch Tamás arról is beszélt, hogy kedvező választási eredmény esetén van esély arra, hogy egy „nagy, akár egységes jobboldali, konzervatív, szuverenista frakció jöjjön létre az EP-ben”. Egy ilyen frakció gyökeresen átrendezheti az Európai Unió (EU) politikai térképét, így jó esély van a jobboldali megerősödésre, mely Magyarország számára is mozgástérbővítő – mondta.

Ursula von der Leyen esetleges újraválasztásáról Deutsch Tamás úgy fogalmazott, szinte kizártnak látja az egyetértés lehetőségét a huszonhét állam és kormányfő között abban, hogy az Európai Bizottság jelenlegi elnökét egyhangúlag támogassák.

Megszámlálhatatlanul sok vita

Deutsch Tamás elmondta, hogy a jövő heti brüsszeli plenáris ülésen a mostani EP-ciklus „megszámlálhatatlanadik” magyar vitája várható, ahol „az európai baloldal, a magyar dollárbaloldal már megint Magyarországot veszi terítékre az Európai Parlamentben”.

Hozzátette:

a koreográfia ugyanaz, jól ismert hazugságokra, rágalmakra, mesterkélt ürügyekre építő megfogalmazások, melyekkel támadják Magyarországot és a magyar embereket.

Az igazi ok Deutsch Tamás szerint világos, hiszen épp a jövő héten dönt az EP az EU új migrációs paktumáról, amely jogszabályegyüttes lényegében „zöld lámpát enged” az Európa felé áramló illegális bevándorlásnak.

„Ezt a migrációpárti jogszabálytervezetet mi, magyarok soha nem támogattuk, hát ezért büntetnek minket megint egy újabb vitával” – összegzett.

„Bármekkora is a támadás, bármilyen erős is a zsarolás, ami Brüsszelből minket ér, mi nem változtatunk az álláspontunkon” – szögezte le Deutsch Tamás a Vasárnapi újság című műsorban.

Velük vág neki a Fidesz–KDNP az EP-választásoknak

A Fidesz–KDNP a napokban tette közzé a 2024-es választásokra szóló európai parlamenti listáját. Több jelenlegi EP-képviselőnek sem jutott hely a névsorban.

Az eredeti tervek szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter vezette volna a Fidesz–KDNP európai parlamenti listáját, de a politikus a kegyelmi ügy kirobbanása után – Novák Katalin köztársasági elnökkel párhuzamosan – bejelentette lemondását, és kivonulását a közéletből. Az ő helyére érkezett Deutsch Tamás.

A Fidesz–KDNP 2024-es EP-képviselőjelöltjei:

Deutsch Tamás, Gál Kinga, Gyürk András, Győrffy Balázs, Hölvényi György (KDNP), Szekeres Pál, Ferenc Viktória, Vicsek Annamária, Győri Enikő, László András, Schaller-Baross Ernő Bólya Boglárka, Petri Bernadett, Hegedűs Barbara, Kavecsánszki Ádám, Juhász Hajnalka (KDNP), Kósa Ádám, Hidas Dóra, Tóth Edina, Magyar Ágnes Zsófia, Tordai-Lejkó Gábor.

A Fidesz–KDNP-nek jelenleg tizenhárom európai parlamenti képviselője van, közülük tizenkét fideszes a függetlenek között ül, viszont a KDNP-s Hölvényi György maradt az Európai Néppárt frakciójában.

A kormánypárti EP-képviselők közül nem újrázik Bocskor Andrea, Deli Andor, Hidvéghi Balázs, Járóka Lívia, Trócsányi László, és a listán elfoglalt helye alapján valószínűleg Kósa Ádám, valamint Tóth Edina sem.

Átfogó elemzések, világátalakító kérdések és jövőképek egy kötetben. MEGVESZEM