Bár hivatalosan soha nem jelentették be, hogy ő lesz az, Varga Judit úgy fogalmazott a visszavonulásáról szóló közleményben, nem csupán országgyűlési képviselői mandátumáról, hanem az európai parlamenti lista vezetéséről is lemond. A kérdés, hogy mit lépnek most a kormánypártok. A válasz azonban lehetséges, hogy kézenfekvő.