Nehéz helyzetbe került Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután négy biztos és az Európai Parlament is azzal vádolja, hogy kivételezett egy tisztségviselő kinevezésénél, hogy a pozíciót párttársa, Markus Pieper kapja. Von der Leyen jelenleg azzal védekezik, minden jogszerűen történt, ugyanakkor az EP és négy biztos is a kinevezés visszavonását és új, átláthatóbb kiválasztást követel. Von der Leyen akár a munkáját is elveszítheti, ha az ügyet nem tudja kezelni.