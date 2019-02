EB-szóvivő: Nincs nyílt konfliktus az Európai Bizottság és a magyar kormány között

Nincsen szó nyílt konfliktusról vagy háborúról Magyarország kormányával, az Európai Bizottságnak azonban kötelessége reagálni, amikor a magyarokkal „valótlanságokat, alternatív tényeket” közölnek – mondta szerdán az Európai Bizottság szóvivője.



Margarítisz Szkínász az EU-s javaslattevő testület sajtótájékoztatóján mondta ezt egy kérdésre válaszolva. Az MTI beszámolója szerint a szóvivő arra utalt, hogy kedden egész nap ide-oda mondogattak egymásnak az Európai Bizottság és a magyar kormány képviselői azzal kapcsolatban, hogy a kormány tájékoztató kampányt indít a bevándorlás elősegítéséről szóló brüsszeli tervekről. A kampányhoz a magyar kormány a Facebookon közzétett egy plakátot, amelyen a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker látszik, alatta pedig három állítás szerepel: hogy Brüsszelben be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát, gyengíteni akarják a tagállamok határvédelmi jogait és migránsvízummal könnyítenék a bevándorlást.

„Nem fogunk habozni, hogy tényekkel válaszoljunk mindenre, amit hamisan állítanak be a magyarok előtt, ezt kötelességünknek érezzük” – jelentette ki Margarítisz Szkínász. Hangsúlyozta, a testület a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt! nevű kampánya keretében két éve kiküldött nemzeti konzultáció akkor tévesnek és félrevezetőnek nevezett állításaira is saját válaszokkal állt elő.



Kedden az Európai Bizottság dezinformációnak minősítette a magyar kormány új tájékoztató kampányának anyagait, és cáfolták az állításokat. Frans Timmermans, a Bizottság első alelnöke személyesen fejtette ki, hogy értetlenül áll azelőtt, hogy Magyarországon a kormány állami pénzből valótlanságokat terjeszt. Jean-Claude Juncker kedden este azzal reagált, hogy hazugságokkal nem nagyon lehet mit kezdeni, és felvetette, hogy a Fidesznek ideje lenne kilépnie a demokratikus elveket hirdető Európai Néppártból. Az Európai Néppárt elnöke, Joseph Daul Twitteren ítélte el az új kampányfogást.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a magyar kormány megfogalmazta a most vitatott állításokat, ezek és hasonlók korábban többször is szerepeltek a migrációellenes kampányban. Az Európai Bizottság ezekre is reagált, de sokkal később, sokkal kevésbé látványosan, és sokkal hivatalosabb formában, mint most. Ezúttal saját ellenplakátot is készítettek rögtön másnap, ahogy a kormány anyaga kikerült az internetre. Nehéz nem arra gondolni, hogy azért lépett szokatlanul gyorsan a brüsszeli testület, mert most, eddig példátlan módon, személyesen Jean-Claude Juncker került a kormány kampányának célpontjába.

Korábban több magyar néppárti európai parlamenti (EP) képviselő is arról beszélt, hogy a Fidesz megállapodott a Néppárttal, hogy az EP-választásig visszatekerik a kampányt, hogy ezzel segítsék a pártcsalád többi tagjának a választásra való felkészülését. Úgy tűnik, hogy vagy azoknak volt igaza, akik tagadták, hogy lett volna ilyen megegyezés, vagy pedig ha volt, akkor a Fidesz most felrúgta.



Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !