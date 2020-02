Néppárt: marad a felfüggesztés, míg a Fidesz nem változtat

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Európai Néppárt továbbra is felfüggesztve tartja a Fidesz tagságát, és a magyar kormánypárt addig nem térhet vissza teljes jogú tagként a pártcsaládba, amíg nem változtat a politikáján.

"Nem változott semmi a demokrácia, jogállamiság, szólásszabadság területén" - indokolta a döntést Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke a gyűlést után. Tusk az újságíróknak kifejtette:

Nem áll szándékomban az értékekről tárgyalni. Semmilyen kompromisszumról nem vagyok hajlandó tárgyalni. A Fidesz jövője attól függ, változtatnak-e. Ha nem, akkor nincs értelme visszatérésről beszélni.

Tusk arról is beszámolt, hogy javaslatára 2021-ben kongresszust tart majd a Pártcsalád. A volt lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy "a kongresszus nem a Fideszről, hanem a Néppárt előtt álló politikai kihívásokról szól majd. A Fidesz ügye mutatja, hogy a fősodorbeli pártok nehezen tudják újragondolni a politikai identitásukat." A Néppárt elnöke ugyanakkor azt gondolja, hogy a Fidesz ügye még kongresszus előtt meg fog oldódni.

Több más néppárti politikus, például a román Siegfried Mureșan vagy a finn Petteri Orpo is azzal érvelt a közösségi oldalán, hogy a felfüggesztés meghosszabbítása mutatja a pártcsalád elkötelezettségét a demokratikus értékek iránt. A felfüggesztés határozatlan időre való meghosszabbítása, ami kizárólag a Fidesz lépésétől teszi függővé a Néppárt válaszát, azonban határozottan nem ugyanaz, mintha a pártcsalád a korábbi elképzeléseknek megfelelően szavazott volna a Fidesz tagságáról.

Tusk arra az újságírói kérdésre, hogy miért is nem zárták ki a Fideszt, ha semmilyen változás nem történt, azt válaszolta: nem volt meg hozzá a politikai többség. A Néppárt elnöke ugyanakkor szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a korrupciós és szexbotrányairól ismert volt olasz miniszterelnök, Silvio Berlusoni és pártjának, a Forza Italiának közvetítése megoldhatná a problémát.

"Egészen biztos, hogy a párbeszéd folytatódni fog" - nyilatkozta Hölvényi György KDNP-s képviselő az ülés után a magyar újságíróknak. A politikus elárulta, hogy Fidesz sorsáról készítendő jelentéssel megbízott a három bölcs befejezte a munkáját, és arra jutottak, hogy folytatni kell a Néppárt és a Fidesz közti egyeztetéseket. A jelentést írásbeli formában azóta sem mutatták be, Hölvényi szerint a három politikus szóban számolt be Tusknak, és a dokumentummal ezentúl már nem fognak foglalkozni.

A Fidesz tagságát tavaly függesztették fel a Néppártban, de a szervezet EP-frakciójának tagja maradt. A Néppárt három nagy tekintélyű politikusát – Wolfgang Schüssel egykori osztrák kancellárt, Herman van Rompuyt, az Európai Tanács korábbi elnökét és Hans-Gert Pötteringet, az EP volt elnökét – bízta meg azzal, hogy készítsenek egy jelentést és tegyenek javaslatokat a Fidesz tagságával kapcsolatban.

A „bölcsek” jelentését a korábbi menetrend szerint január végén kellett volna a párttagokkal ismertetni, hogy a február eleji értekezleten dönthessenek. A Frankfurter Allgemeine Zeitung német napilap szűk két hete néppárti belső forrásokra hivatkozva azt írta, a jelentés készítői nem tudtak egyezségre jutni: Schüssel visszaállította volna Fidesz tagságát, Van Rompuy kizárta volna a magyar kormánypártot, Pöttering meg köztes álláspontra helyezkedett.

Ahogy arra a hétfői gyűlés konfliktuskerülő megoldása is rámutat, a Néppárt megosztottsága abból fakad, hogy a tagoknak nem csupán arról kell ítéletet mondania, hogy szerintük rendben van-e vagy sem, amit a Fidesz csinál. Azt is ki kell találniuk, ők maguk mit akarnak tenni annak érdekében hogy továbbra is az európai politika meghatározó szereplői maradhassanak.

(Borítókép: Donald Tusk / Fotó: Denis Lovrovic / AFP)