Egy apró faluban éjfél után elindultak szavazni, egy olyan jelölt nyert, ak nem is indult

Megkezdődött a demokrata párt előválasztása New Hampshire államban. És annak ellenére, hogy az itteni, a regisztrált demokraták és az egyetlen pártnál sem bejegyzett függetlenek részvételével tartott szavazás (az úgynevezett primary-rendszer) miatt nem lehet olyan csúszásra számítani, mint a legelső, gyűléseken és csoportosulásokon keresztül zajló iowai előválasztáson, azért itt is megvannak lebonyolítás helyi sajátosságai.

Például az az 1960 óta élő politikai rituálé, miszerint az első szavazatokat már kevéssel hétfő éjfél után leadják egy bizonyos Dixville Notch nevű faluban, és a szavazás után rögtön le is zárják a folyamatot, majd nyilvánosságra hozzák az eredményt. Ez idén is így történt, a New York Times tudósítása szerint az összesen 12 lakostól 4 (négy) szavazat érkezett, ebből 2 (kettő) arra a Mike Bloombergre érkezett, aki az első négy előválasztást kihagyja, és csak a március 3-i „szuperkedden” száll be a versenybe, amikor is 14 államban, köztük a két legnépesebb államban, Kaliforniában és Texasban döntenek a jelölteket támogató delegáltakról. A világ kilencedik leggazdagabb emberének neve nem is szerepelt a szavazólapokon, így az őt támogatók ráírták a nevét.

Azonban nem csak Dixville Notch-ban zárult le az előválasztás magyar idő szerint kedd reggelig, hanem Millsfieldben és Hart's Location-ben is. És a három kistelepülésen leadott kéttucatnyi szavazatból az elnökjelölti versenyben ötödik helyen álló minnesotai szenátor, Amy Klobuchar kapta a legtöbbet (nyolcat), őt követi a vermonti demokratikus szocialista szenátor Bernie Sanders és Elizabeth Warren Massachusetts államból négy-négy vokssal. Joe Biden volt alelnök, a kampány meglepetésembere, Pete Buttigieg, és a már említett Mike Bloomberg egyaránt 2-2 szavazatok kaptak. És az esélytelen jelöltekre, a hawaii Tulsi Gabbardra és Tom Steyer milliárdosra leadott egy-egy szavazat azt mutatja, hogy nem csak a jelöltkínálat széles, de a politikai kereslet is.

A másfél millió lakosú új-angliai állam előválasztása az elmúlt évtizedekben eleve kiemelkedő jelentőséggel bírt, de most még fontosabbá vált, mivel Iowában az eredmények csúszása miatti botrány elhomályosította magát a végeredményt. Így azok a jelöltek – elsősorban Pete Buttigieg – akik egy jó iowai szerepléstől várták azt a kezdő lendületet, mely a számukra kedvezőtlenebb államokban is az esélyesek közé katapultálja őket, most New Hampshire-től várhatják ugyanezt. Egyébként a Fivethirtyeight több tényezőt kombináló előrejelzése szerint itt is Bernie Sanders számíthat a legtöbb szavazatra.